Mor ofegat un home de 70 anys a una platja de l’Ametlla de Mar

Nova mort per ofegament a les platges catalanes. Un home de 70 anys de nacionalitat francesa ha mort aquesta tarda en una petita cala al costat de la platja de l’Estany Podrit a l’Ametlla de Mar, al Baix Ebre. L’avís s’ha rebut prop de les cinc de la tarda, quan un testimoni ha informat que han tret fora de l’aigua un home que estava surant a l’aigua inconscient. En rebre l’avís, el Servei d’Emergències Mèdiques (SEM) ha mobilitzat dues unitats terrestres i un helicòpter medicalitzat. Un cop a la platja han fet maniobres de reanimació cardiopulmonar a l’home, però no ha pogut recuperar-se i ha mort. Amb la d’aquest dimarts, ja han mort a les platges catalanes quinze persones aquest estiu.

L’última víctima tenia només 59 anys

El passat diumenge va haver-hi l’última víctima que es tenia registrada. Un home de només 59 anys va morir ofegat a la platja de l’Estartit, a Torroella de Montgrí, Baix Empordà. Segons va informar Protecció Civil, un testimoni va treure de l’aigua una persona que estava surant inconscient a prop de la zona de les boies. El socorrista el va intentar reanimar quan se’l va avisar i quan va arribar el Sistema d’Emergències Mèdiques van continuar les maniobres. Tot i rebre atenció ràpida no el van poder salvar. A banda del SEM, van anar fins a la platja efectius dels Mossos d’Esquadra i de la Guàrdia Civil, que s’està fent càrrec de les diligències. En el moment de l’ofegament hi havia bandera verda, pel que s’investiguen les causes de la mort d’un home tan jove.

La xifra de morts per ofegament és semblant a la de l’any passat per aquestes dates, tot i que és lleugerament superior. L’any passat la campanya de platges es va tancar amb un total de 21 persones que van morir per ofegament a les platges catalanes i 8 en piscines.