La influencer Violeta Mangriñán mostra el seu cos 9 dies després de parir

La influencer Violeta Mangriñán va donar a llum a la seva filla Gala Colloricho Magriñán, fruit de la seva relació amb Fabbio Colloricho que va començar a Supervivientes, ara fa 9 dies. Pot semblar un període de temps curt, però el cert és que la influencer s’ha recuperat espectacularment i en poc més d’una setmana la seva panxa s’ha desinflat molt i està gairebé en el seu estat normal. Aquest dimarts la influencer ha decidit compartir amb els seus seguidors com està el seu cos 9 dies després del part i quin és el seu pes actual.

“9 dies post part. Encara queda una miqueta d’ou, però està buit i flonjo. Vaig pujar 12,5 kg en l’embaràs i he perdut 8,5 kg en nou dies, sense fer res. Pesava 62,5 kg i ara peso 54 kg. L’única cosa que he fet aquests nou dies és menjar i menjar per a posar-me forta perquè estava amb antibiòtics per la infecció d’orina, increïble com de savi és el cos i com torna tot al seu ser”, explica la influencer en unes stories d’Instagram.

Violeta va explicar tots els detalls del part als seus seguidors

De fet també va ser a través de les stories d’Instagram que Violeta va explicar els detalls del seu part. “9.39 pm. Part vaginal. Ni un sol punt ni desgarrament”, va detallar poc després del part. La influencer va donar a llum tombada de costat cap a la dreta i “molt còmoda”. “Va ser un part molt bo segons l’equip mèdic”, va detallar a través d’Instagram.

Pocs minuts després de publicar les primeres imatges de la filla va mostrar el seu cos postpart quan encara no s’havien complert 24 hores. “El més sexy que veureu avui. Segueixo amb panxa i amb unes calcetes dignes d’una passarel·la de Victoria’s Secret“, va escriure en un post on se la veu després de parir. També va donar detalls de com es trobava: “Tinc una coïssor terrible a les meves parts i malestar general. Jo he tingut un part genial, així que tots els meus respectes a les que tenen parts complicats, cesàrees, etc.”.