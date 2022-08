Violeta Mangriñán torna a l’hospital després del part per una infecció

La influencer valenciana Violeta Mangriñán ha hagut de tornar a l’hospital d’urgència, segons ha comunicat ella mateix a través de les seves xarxes socials. Mangriñán va ser notícia la setmana passada per donar a llum a la seva esperada primera filla: Gala Colloricchio Mangriñán. De fet, el seu embaràs ha estat dels més seguits de l’any a través del seu compte d’Instagram, on acumula més de 2 milions de seguidors. Ara, la valenciana ha explicat que ha tornat a l’hospital per una forta infecció d’orina, possiblement provocada pel part. Tot i això, la influencer ha assegurat que “es troba relativament bé”.

Violeta Mangriñan i Fabio Colloricchio amb la seva filla Gala / Instagram

Mangriñán és una de les influencers més seguides a nivell espanyol, sobretot després de l’anunci del seu embaràs i la seva transparència en explicar-lo pas a pas. A més, també ha estat molt sincera en els moments durs del procés, com per exemple al principi, quan ella mateixa confessava que “havia tingut covid estant embarassada”. Finalment, però, la seva filla naixia sense masses complicacions en “un part molt bo”, segons el seu equip mèdic. No ha estat fins després del part que la influencer ha patit aquesta complicació, molt normal després de donar a llum. “Em trobo realment malament, en comptes d’anar a millor, cada dia vaig a pitjor”, descrivia la valenciana a través del seu Instagram.

L’incògnita sobre donar-li el pit a la seva filla

La influencer valenciana també ha respost de manera molt contundent als seus seguidors en ser preguntada per la manera en la què alimentarà a la seva filla. “No li estic donant el pit, és un tema que m’ha fet plorar molt, si en algun moment en vull parlar us ho explicaré”, deia Mangriñán, altra vegada, des del seu compte d’Instagram. D’aquesta manera, la valenciana dona a entendre que hi ha hagut algun problema extern a ella per qual no podrà donar el pit a la seva filla, una situació que ella mateixa assegura que “li ha costat de pair”.