L'”amor més pur” de Shakira després de la ruptura amb Piqué

Shakira està recuperant-se a poc a poc de la ruptura amb el futbolista blaugrana Gerard Piqué. Ho fa acompanyada dels seus dos fills, Milan i Sasha, que són el gran pilar en què es recolza la cantant en aquesta època complicada. Precisament són els dos fills qui la fan somriure en aquest moment en què ho ha deixat amb la seva parella des del 2010 i el seu pare està delicat de salut amb temporades llargues a l’hospital. Per això la cantant ha penjat aquest dimarts una tendra imatge on es veu la cantant i els seus dos fills abraçant-la. Sota la imatge ha escrit “l’amor més pur” en clara al·lusió a la seva exparella, que continua amb la misteriosa xicota que ha provocat la ruptura amb Shakira.

La relació de Piqué amb la nova xicota, més viva que mai

Durant unes setmanes alguns mitjans van assegurar que els dos estaven apropant postures per mirar de reconciliar-se. Fins i tot es va dir que Piqué havia deixat a la misteriosa C.C, la seva nova xicota per qui hauria trencat la relació amb Shakira. Res més lluny de la realitat. Els desitjos de la mare de Shakira que la parella torni a donar-se una oportunitat sembla que no es faran realitat, donat que segons Socialité el futbolista no està solter. “Bomba! No està solter”, va explicar Núria Marin el passat diumenge.

Segons aquest programa de Telecinco la relació mai va acabar. “Segueix en marxa. I res de moltes dones: totes les vegades que Piqué li ha estat deslleial a Shakira haurien estat amb la mateixa dona, arribant inclús a treballar amb ell en el mundial de globus”, desvelava el programa. “No s’ha trencat la seva relació, seguiria funcionant amb aquesta noia, inclús millor que mai”, continuaven. Caldrà esperar per veure si finalment la relació continua endavant i com afecta això a la batalla judicial que continua oberta entre Piqué i Shakira per la custòdia dels nens.