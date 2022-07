Shakira i Gerard Piqué avancen en les negociacions: en quin punt es troben?

Gerard Piqué i Shakira continuen immersos en les negociacions per la custòdia dels dos fills que tenen en comú. Tenen postures molt enfrontades perquè ella vol marxar a Miami amb els petits i ell no està disposat a consentir-ho, ja que això el separaria d’ells i impediria que els pogués veure sovint. Són molts els periodistes que els persegueixen des que es confirmés la separació, així com aquells que interroguen fonts properes als seus advocats per saber més detalls d’aquest procés.

Doncs bé, ha estat gràcies a això que 20 Minutos ha pogut saber en quin punt estan. Com avancen les seves converses? Sembla que els advocats de tots dos continuen treballant per arribar a un acord i evitar un judici que podria allargar-se en el temps i acabar generant molt mala relació entre ells. Anuncien que aquests darrers dies han mantingut una conversa sobre la separació en la que haurien apropat les postures una mica.

“Tenen necessitats molt diferents i això està allargant el procediment, però estan valorant totes les opcions de manera meditada perquè els nens no acabin perjudicats. L’última conversa que han mantingut amb la benedicció dels advocats ha estat menys hostil“, asseguren en aquest mitjà. Una bona notícia, llavors, tenint en compte que això vol dir que comencen a deixar les diferències de banda per poder posar-se d’acord relativament aviat.

Primers pretendents per a Shakira i Gerard Piqué | Instagram

Gerard Piqué, escridassat als Estats Units

Gerard Piqué, per la seva banda, ha estat notícia aquests darrers dies per haver estat escridassat als Estats Units. Han estat molts els seguidors de Shakira que han aprofitat la seva estada per deixar-lo verd i per cridar el nom de la cantant cada vegada que ell tocava la pilota. Han deixat més que clar que es posicionen a favor de l’artista, d’una manera cruel que l’ha col·locat al centre de la diana.

Abucheos a Piqué y gritos de Shakira, Shakira #BarcelonavsRealMadrid pic.twitter.com/ZZV9Sb3QxZ — Eduard Cauich (@ecauich) July 24, 2022

La imatge pública del futbolista blaugrana és la que ha quedat més perjudicada amb tota aquesta història, ja que els mitjans de comunicació el van assenyalar com el principal culpable de la ruptura des del principi. Tothom va donar per fet que havia començat una relació amb una jove cambrera de 22 anys, una infidelitat que hauria esdevingut clau en la separació definitiva de Shakira.