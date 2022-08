Àlex Arenas fa dentetes a Laura Borràs amb la Nutella catalana

L’investigador i físic Àlex Arenas, conegut per les seves prediccions i consells per combatre la Covid, ha aconseguit fer dentetes a la fins ara presidenta del Parlament, Laura Borràs, amb una crema de cacau catalana. “Si us agrada la crema de cacau, i mai us heu enfrontat al debat Nocilla-Nutella, que sapigueu que una petita empresa d’El Rourell, fabrica aquesta meravella que vaig descobrir fa pocs dies, i que definitivament tanca el debat. Impressionant!”, ha escrit Arenas a Twitter, el que de seguida ha provocat les reaccions de personalitats tan importants com la presidenta de Junts per Catalunya.

No l’he tastat però amb el que dius me’n vénen moltes ganes, Àlex! 😋 — Laura Borràs 🎗 (@LauraBorras) August 10, 2022

La presidenta de Junts recupera la seva agenda després de la suspensió

Borràs ha reaccionat de seguida dient que encara no l’ha tastada però que el tuit de l’investigador li fa venir ganes. La Nutella catalana podria ajudar Borràs a portar millor la seva suspensió com a presidenta del Parlament pel seu cas de corrupció, pel que la fiscalia li demana fins a sis anys de presó i inhabilitació.

La fins ara presidenta del Parlament està recuperant a poc a poc la seva agenda després d’haver estat apartada de la cambra catalana. Aquest cap de setmana té previst assistir a la Fira de l’Avellana de Riudoms, on La Trencadora tindrà parada perquè finalment pugui tastar aquesta crema de cacau. Així mateix li ha recomanat un usuari de Twitter, que li ha escrit: “Aquest cap de setmana a la Fira de l’Avellana de Riudoms, de ben segur que els tindrem allí i la podràs tastar”. La presidenta de Junts per Catalunya li ha respòs de seguida i amb alegria. “Oh! M’encantaria, gràcies!”, ha dit Borràs en el mateix post del físic per promocionar aquesta crema de cacau d’origen català.

A banda de Borràs, el tuit d’Arenas ha corregut molt perquè aquesta crema de cacau és de proximitat i més saludable que la Nutella o la Nocilla, ja que està feta amb avellana negra i amb sucre de canya.