Guerra de l’excanceller alemany Schroeder per retenir privilegis

L’excanceller alemany Gerhard Schroeder denunciarà el Parlament alemany per intentar recuperar els privilegis perduts al maig, quan una comissió va retallar els fons per a la seva oficina al·legant que ja no feia tasques relacionades amb el seu antic càrrec, segons informa l’agència Europa Press.

Schroeder ha estat al punt de mira aquests últims mesos per les seves vinculacions amb Rússia. L’excanceller ha participat a la junta directiva de diverses empreses russes i no ha condemnat l’ofensiva militar a Ucraïna.

La comissió pressupostària del Bundestag va acordar al maig retallar els fons per a l’oficina i el personal vinculat a Scrhoeder, cosa que l’excanceller vol impugnar per la via judicial, com ha confirmat aquest divendres el seu advocat a l’agència de notícies DPA.

Protegit pels companys de partit davant les acusacions de relació amb Putin

La notícia de la denúncia ha arribat només uns dies després que el Partit Socialdemòcrata (SPD) rebutgés l’expulsió de Schroeder. Els seus companys van entendre que no va violar els estatuts de la formació pels seus estrets lligams amb Moscou.

El Partit Socialdemòcrata d’Alemanya va rebutjar aquest dilluns que hi hagi prou motius per expulsar l’excanceller Gerhard Schroeder de la formació pels seus llaços amb el president rus, Vladimir Putin, en el marc de la invasió d’Ucraïna.

Així ho va assenyalar una comissió d’arbitratge del partit després que molts dels membres haguessin sol·licitat la seva expulsió pels seus vincles amb Moscou. Tot i això, la comissió ha indicat que Schroeder no va violar els estatuts per relacionar-se amb empreses estatals russes.

En aquest sentit, va concloure que no hi ha prou motius que recolzin la seva expulsió o que avalin prendre mesures en contra, si bé la decisió pot ser apel·lada en un termini de dues setmanes pels socialdemòcrates.

L’exmandatari, que encapçalava el consell de supervisió del gegant energètic estatal rus Rosneft i presideix el comitè d’accionistes de l’empresa de gasoductes Nord Stream, va rebutjar en una entrevista a ‘New York Times’ que Putin estigués darrere de les matances que s’han produït en algunes ciutats ucraïneses durant la guerra.