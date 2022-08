Rússia prepara un referèndum d’annexió a Zaporíjia

Les autoritats de Rússia que actualment controlen la província ucraïnesa de Zaporíjia han convocat un referèndum d’annexió a la Federació Russa per a aquest territori. En el decret de convocatòria publicat aquest dilluns encara no es concreten els detalls d’aquest referèndum que podria incrementar encara més la tensió en aquest territori. El decret l’ha signat el cap de la regió ocupada designat pel Kremlin, Ievgen Balitski segons recullen els mitjans que cobreixen el conflicte des d’aquesta província.

En cas que es faci el referèndum la situació seria exactament la mateixa que la de Crimea l’any 2014. El govern d’Ucraïna porta temps advertint que Rússia organitzaria aquest tipus de consultes sense garanties ni reconeixement internacional per tal de justificar la incorporació de territoris ucraïnesos a Rússia. Per ara les tropes russes controlen bona part de la província de Zaporíjia però no la capital homònima de la regió.

Kíev i Moscou demanen ajuda internacional per frenar els atacs a la central de Zaporíjia

Tant les autoritats d’Ucraïna com les de Rússia han demanat ajuda internacional per tal d’intentar frenar l’escalada d’atacs i tensió entorn de la central nuclear de Zaporíjia. Els dos governs se’n culpen mútuament, però temen que la situació desencadeni un desastre atòmic que afecti tot el planeta. “No hi ha país en el món que es pugui sentir segur si un Estat terrorista bombardeja una planta nuclear”, ha dit el president ucraïnès, Volodimir Zelenski. El president d’Ucraïna ha avisat que “si succeeix una cosa irreparable” a l’entorn de la central la radiació s’estendrà per tota Europa. En previsió a aquest desastre potencial ha demanat que se li doni resposta “ara”.

En paral·lel el director de l’ucraïnesa Energoatom, Petro Kotin, també ha avisat que la situació pot sortir-se de control “com a Fukushima o Txernòbil”, segons l’agència de notícies UNIAN. En aquest marc ha advertit que la central ucraïnesa, la més gran d’Europa, està connectada al sistema elèctric per una única línia, el que suposa un perill perquè si es talla del sistema definitivament les instal·lacions quedarien exposades.