Ucraïna acusa el Kremlin d’orquestrar atacs en sol rus per escalar la guerra

La intel·ligència ucraïnesa ha acusat el Kremlin d’orquestrar atacs contra sol rus per culpar Ucraïna i justificar una escalada del conflicte. Enmig de l’enrenou per l’enfonsament del vaixell insígnia de la flota russa a la mar Negra, Moscou ha denunciat almenys tres atacs a localitats russes pròximes a la frontera i ha amenaçat d’augmentar els bombardejos sobre Kíiv com a resposta a les “provocacions” d’Ucraïna.

A principis de setmana, Rússia va posar en alerta quatre regions frontereres davant de possibles atacs ucraïnesos, un moviment que els analistes interpreten com una estratègia premeditada del Kremlin per reforçar el suport a la guerra entre els seus ciutadans. La intel·ligència ucraïnesa assegura haver interceptat converses de l’exèrcit rus que demostrarien que els últims atacs són un muntatge per culpar Ucraïna.

Pel que se sap fins ara, en els tres atacs suposadament perpetrats per forces ucraïneses en territori rus no han provocat víctimes mortals ni tenien com a objectius infraestructures militars, dos fets que han aixecat les sospites d’alguns analistes militars. Segons el Kremlin, una incursió amb helicòpters ha deixat almenys set ferits en una zona residencial de la regió de Briansk, on poques hores abans s’havia produït un atac d’artilleria sobre un punt de control de la frontera. El governador de Belgorod també ha acusat Ucraïna d’atacar diverses localitats.

There are no clashes in this area of the border, so an attack in Bryansk would not make a lot of sense, unless it targets a military target or something connected to it (oil depots for instance, as may have been the case a few weeks ago).



