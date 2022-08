Europa es planteja prohibir l’entrada de russos per la invasió a Ucraïna

La Unió Europea es planteja prohibir l’entrada dels turistes russos com a represàlia contra el Kremlin per la invasió d’Ucraïna. La portaveu de la Comissió Europea responsable d’Afers Interns, Anitta Hipper, ha confirmat aquest dijous que hi ha converses en marxa entre els 27 estats membres de la UE sobre aquesta qüestió. “És primordial garantir una acció coordinada”, ha advertit Hipper, tenint en compte la lliure circulació que tenen per tot el bloc els estrangers que obtenen un visat a qualsevol estat membre. Finlàndia, Estònia i Letònia pressionen els socis europeus per tancar totalment les fronteres amb Rússia tal com va reclamar dilluns el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski.

Reclam de Zelenski

En una entrevista a ‘The Washington Post’, Zelenski va dir que els russos haurien de “viure en el seu propi món fins que no canviïn de filosofia”. El líder ucraïnès considera que seria una “sanció important” per plantar cara al règim de Vladímir Putin.

Des de l’executiu europeu han recordat aquest dijous que els països membre ja poden rebutjar l’entrada de russos per raons de “seguretat” o de “relacions internacionals”. Això sí, han avisat que s’han d’acceptar els visats humanitaris, de reunificació familiar o a periodistes, entre d’altres, d’acord amb el dret internacional.

A finals de febrer, just quan va començar la guerra a Ucraïna, el bloc europeu ja va suspendre parcialment els visats a russos vinculats amb el Kremlin, però aquesta mesura no afecta la resta de ciutadans del país.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, en una roda de premsa / DPA

Peticions de Finlàndia, Estònia i Letònia

La primera ministra de Finlàndia, Sanna Marin, aposta per prohibir l’entrada dels turistes russos a la UE. En una entrevista dilluns a la televisió pública finesa Yle, Marin assegura que aquesta qüestió apareixerà “amb més força” a les pròximes reunions del Consell Europeu, on seuen els caps d’estat i de govern de la UE. “No està bé que Rússia estigui fent una guerra brutal i agressiva a Europa i, mentrestant, els russos puguin viure una vida normal, viatjar a Europa, ser turistes “, opina la líder finesa.

“És hora d’acabar amb el turisme des de Rússia”, afegia dimarts la primera ministra d’Estònia, Kaja Kalas, en un missatge a les xarxes socials. Segons ella, visitar Europa és “un privilegi, no un dret humà”. A més, Kalas recrimina als seus socis europeus que països fronterers com el seu estan assumint la “càrrega” de ser “punts d’accés únics” a la UE des de Rússia, ja que l’espai aeri està tancat.

Per la seva banda, el ministre d’Afers Exteriors de Letònia, Edgars Rinkēvičs, també va demanar dimecres que els russos no puguin viatjar a la UE “mentre continuï l’agressió” del Kremlin a Ucraïna. “Una manera d’aturar Rússia és que la població noti els efectes de les sancions i de la prohibició de viatges”, defensa.

La Comissió no es mulla

La CE no ha volgut posicionar-se aquest dijous sobre la prohibició total d’entrada als turistes russos, una qüestió que està en mans dels estats membre, que tenen la competència al respecte. Ara bé, l’executiu comunitari defensa una decisió “coordinada” per garantir la unitat i efectivitat d’una mesura com aquesta.

La portaveu responsable d’Afers Interns ha remarcat, però, que “molts funcionaris dels consultats” europeus han estat “expulsats” de Rússia i, per tant, els russos ja ho tenen “més difícil” que abans per sol·licitar visats.