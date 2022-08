Caiguda en picat del preu de la benzina

El preu dels carburants continua a la baixa l’Estat i aquesta setmana, en ple període de vacances, s’ha allunyat una mica més de la barrera psicològica dels dos euros al litre. Segons les darreres dades del Butlletí Petrolier de la Unió Europea, el dièsel s’ha situat en els 1,860 euros el litre.

La xifra suposa una disminució del 2,21% respecte de l’anterior setmana, quan marcava 1,902. Pel que fa a la gasolina, s’ha rebaixat fins als 1,854 euros el litre, un 2,06% menys que la setmana passada, quan va marcar 1,893 euros. A aquests preus caldria aplicar-hi el descompte de 20 cèntims el litre que va aprovar el govern espanyol per combatre l’escalada de preus dels combustibles.

Durant les últimes setmanes el preu de la gasolina ha anat baixant. Tot i això, segueix lluny dels preus anteriors a la guerra d’Ucraïna i a la inflació. La disminució dels preus coincideix amb les vacances de molts treballadors i l’augment de la inflació, provocada també per la guerra a Ucraïna i la crisi de l’oferta.

Una persona posant gasolina al seu cotxe / EP

Mesures per combatre la inflació

De fet, per combatre la inflació, el govern espanyol va anunciar una sèrie de mesures com ara una bonificació de dos cèntims al litre al preu de la gasolina. Alhora, també ha anunciat la gratuïtat dels trens de Renfe, així com impostos extraordinaris per la banca i per les energètiques. El sistema de gratuïtat de Renfe es posarà en marxa el dia 1 de setembre i durarà fins al gener de l’any que ve. De fet, ja es pot demanar les bonificacions del nou sistema.

L’objectiu és fomentar el transport públic i fer que els usuaris no hagin de pagar per mobilitzar-se. Tot i això, el Govern ha titllat la mesura de populista, ja que els trens de Renfe acostumen a estar en mal estat. L’executiu català argumenta que s’hauria d’invertir en millorar les infraestructures i no en fer-les gratuïtes, ja que augmentarà la demanda i podria col·lapsar el sistema ferroviari.