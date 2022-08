El govern espanyol convoca les comunitats pel desgavell de les mesures energètiques

El govern espanyol ha decidit a última hora d’aquest divendres convocar les comunitats autònomes a una reunió per aclarir tots els dubtes que han sorgit sobre l’aplicació del decret d’estalvi energètic. Segons fonts del Ministeri per a la Transició Ecològica i Repte Demogràfic consultades per l’Agència Catalana de Notícies, la trobada tindrà lloc dimarts entre l’Institut per la Diversificació i Estalvi de l’Energia i tècnics de les comunitats. Això suposa que la trobada es farà només un dia abans de l’entrada en vigor de les mesures anunciades el passat dimarts per la ministra Teresa Ribera.

Totes les mesures d’estalvi energètic

Entre les mesures més criticades hi ha el topall màxim de l’aire condicionat a 27 graus i la prohibició de tenir els llums dels aparadors dels comerços oberts passades les 10 de la nit i tenir les portes dels comerços tancades. En principi, en la roda de premsa on es van anunciar les mesures la ministra va deixar clar que hospitals, centres educatius i perruqueries quedaven fora d’aquestes mesures, i per tant, podien regular la temperatura segons es creia que era més adient pels usuaris. També s’ha afegit a aquesta exempció el transport públic, ja que dins dels combois de tren i metro o els autobusos la temperatura també es regularà en funció de la quantitat de gent i les aglomeracions. El que sí que ha entrat des del començament dins del que contempla la normativa són les andanes i les estacions de tren o bus.

La nova normativa d’estalvi energètic inclourà excepcions en els llocs de treball amb feines que impliquen moviment per llei han de tenir una temperatura més baixa dels 27 graus que preveu el pla anunciat. A més, ha assegurat que el decret que entra en vigor dimarts que ve s’ha d’aplicar amb flexibilitat i respectant la normativa laboral.