Les noves mesures d’estalvi energètic i totes les seves excepcions

El govern espanyol està preparant noves mesures d’estalvi energètic per pal·liar amb els efectes de l’encariment de l’energia. Tot i això, encara no ha quedat clar quines seran aquestes mesures, on s’aplicaran i si hi haurà excepcions. És per això, que durant tota la setmana s’han anat fent petites modificacions al text inicial per esclarir els fets i intentar deixar més clar qui estarà exempt de complir la normativa. De moment però, entre les mesures més criticades hi ha el topall màxim de l’aire condicionat a 27 graus i la prohibició de tenir els llums dels aparadors dels comerços oberts passades les 10 de la nit i tenir les portes dels comerços tancades.

En un primer moment es va deixar clar que hospitals, centres educatius i perruqueries quedaven fora d’aquestes mesures, i per tant, podien regular la temperatura segons es creia que era més adient pels usuaris. D’altra banda, també s’ha afegit a aquesta exempció el transport públic, ja que dins dels combois de tren i metro o els autobusos la temperatura també es regularà en funció de la quantitat de gent i les aglomeracions. El que si que entra des d’un bon principi dins de la normativa són les andanes i les estacions de tren o bus.

La ministra per a la Transició Ecològica, Teresa Ribera, durant la roda de premsa a Luxemburg on reclama separar el preu del gas de l’electricitat / ACN

Tot i això, aquest divendres, la vicepresidenta tercera del govern espanyol, Teresa Ribera, ha afirmat que la nova normativa d’estalvi energètic inclourà excepcions en els llocs de treball amb feines que impliquen moviment per llei han de tenir una temperatura més baixa dels 27 graus que preveu el pla anunciat. A més, ha assegurat que el decret que entra en vigor dimarts que ve s’ha d’aplicar amb flexibilitat i respectant la normativa laboral. Per tant, és prioritari el benestar dels treballadors que l’aplicació de les mesures.

Els hotels també és converteixen en excepcions

La ministra d’Indústria, Comerç i Turisme, Reyes Maroto, també ha recordat aquest divendres que el decret de mesures d’estalvi energètic que va aprovar el Consell de Ministres no inclou l’obligatorietat de mantenir les habitacions d’hotel a 27 graus. Les habitacions es consideren d’àmbit privat, igual que els domicilis privats, i per tant no estan subjectes a les restriccions. Per tant, segons Maroto, el “confort” dels turistes “està garantit”, i les restriccions només s’apliquen a les zones comunes. A més ha recordat que el decret atorga “flexibilitat” per zones com la cuina o la tintoreria, així com als comerços quan tenen pics d’ocupació, perquè la restricció s’apliqui “tenint en compte el sentit comú”.