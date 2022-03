La Cambra avisa que perquè baixi el preu de l’energia cal “contundència”

La Cambra de Barcelona ha avisat aquest dimarts que les mesures que ha adoptat el govern espanyol per aturar l’augment de preus de l’energia “no seran suficients” si no van acompanyades d'”accions contundents” sobre el preu de l’electricitat. En un comunicat fet públic aquest dimarts, la Cambra ha explicat que les mesures que es planteja l’executiu de Pedro Sánchez seran a curt termini i amb una vigència de pocs mesos, el que suposa mitigar l’impacte de la crisi “enlloc d’anar a l’arrel del problema”.

El govern espanyol donarà ajudes a les empreses, però la Cambra alerta que 10.000 milions d’euros d’aquestes ajudes són crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial, pel que, a la pràctica, les empreses hauran de recórrer a “augmentar el seu deute” per superar els efectes d’aquesta crisi en l’energia. Per això, l’ens també ha criticat la mesura del govern espanyol d’establir un límit en l’increment del preu dels lloguers, ja que considera que beneficiarà les rendes altes quan “hauria d’emparar també les petites i mitjanes empreses de lloguer”.

“Cal que es concretin mesures per frenar la translació dels preus energètics i que es contemplin accions com canviar el sistema de fixació del preu de l’electricitat al ‘pool’ diari”, ha exigit la Cambra per tal de revertir els problemes estructurals del mercat energètic.

L'”illa energètica” de la Unió Europea

El passat divendres el govern espanyol va rebre una bona notícia per reduir el preu de l’energia, disparat des d’abans de la guerra d’Ucraïna. La Unió Europea va acceptar que Portugal i Espanya fossin considerades una “illa energètica” i regulessin el preu del gas sense que afectés a la resta del mercat comunitari. Ara, però, la Unió Europea està pendent de rebre una proposta concreta i consensuada dels dos països de la Península Ibèrica per tal de donar llum verda a la reducció del preu del gas a Espanya i Portugal.