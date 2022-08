Les famílies deixen de comprar cotxes i electrodomèstics per la inflació

En l’època que estem vivint toca apretar-se el cinturó. Tot i això, un estudi que ha fet el Banc d’Espanya assegura que les famílies estan deixant de gastar-se els diners en electrodomèstics i cotxes, és a dir, en les coses quotidianes més cares a causa de la inflació. Tanmateix, però, si que segueixen gastant-se els mateixos diners en les esperades vacances d’estiu. En segmentar l’estudi es pot comprovar com les famílies més humils han de retallar no només en la compra de productes sinó també en el consum de la llar, en canvi en les famílies més adinerades s’opta per reduir l’estalvi.

L’estudi que ha publicat el Banc d’Espanya aquest dimarts pivota sobre dos pilars claus: el primer és la diferència entre les llars amb més recursos i les llargs amb menys i el segon, el manteniment de la despesa de vacances. D’aquesta manera doncs, com es pot deduir de l’estudi, aquelles llars on els ingressos són majors, han decidit retallat en l’estalvi, però no en les vacances. Pel que fa a les llars més humils han hagut de reduir també el consum d’energia, a part de la despesa en electrodomèstics, cotxes i d’altres productes d’ús quotidià més cars.

Seu del Banc d’Espanya

Ajustant “a la baixa” les perspectives de futur

Pel que fa a les perspectives de despesa, l’organisme apunta que la guerra ha afectat algunes partides a conseqüència del “deteriorament de la confiança i de la percepció de les llars sobre la seva situació patrimonial”. Aquest és el cas de la inversió en béns duradors, que habitualment es veu més afectada davant d’episodis de repunt a la incertesa, de deteriorament en la posició patrimonial de les famílies o de reduccions del seu poder adquisitiu.

D’acord amb aquest patró històric, el Banc d’Espanya constata que els consumidors han ajustat “a la baixa” les seves expectatives de despesa en equipament de la llar i en automòbils en els darrers mesos, i en particular des de l’inici de la guerra d’Ucraïna. En contraposició, les perspectives relatives a la despesa en vacances s’han continuat recuperant. Per nivells de renda, només el grup més pobre ha reduït enguany el seu pressupost en vacances, comparat amb el de 2021.