Detenen un home per amenaçar de mort a una rapera musulmana

Els Mossos d’Esquadra, en col·laboració amb la Policia espanyola, han detingut un home per amenaces de mort cap a una rapera musulmana i per un delicte contra l’exercici dels drets fonamentals i les llibertats públiques. La Unitat Central de Delictes d’Odi i Discriminació dels Mossos va començar una investigació el juny passat per les amenaces d’extrema gravetat cap una dona musulmana que havia defensat els drets de les persones LGTBI en un vídeo publicat a TikTok. Els Mossos van identificar-ne l’autor i, la setmana passada, amb la col·laboració de la Policia Nacional, se’l va detectar a l’aeroport de Barajas quan arribava d’un vol amb destinació Madrid i se’l va detenir. L’investigat residia actualment a la ciutat anglesa de Birmingham.

L’home justificava una decapitació de la ‘tiktoker’

Miss Raisa, nom artístic d’Imane Raissali, va publicar un vídeo a TikTok en què donava una visió inclusiva com a musulmana de l’homosexualitat i de la comunitat LGTBI. Arran d’aquesta publicació, va rebre insults humiliants i degradants que lesionaven la seva dignitat com a dona musulmana, fets per un home a través de les xarxes socials. L’home va proferir amenaces de mort contra la rapera i en justificava la decapitació i l’assassinat, basant-se en suposats arguments religiosos.

Es presentava com a predicador d’afers religiosos

La investigació dels Mossos va permetre comprovar el delicte i identificar-ne plenament l’autor, un home jove amb diversos perfils a les xarxes socials en què es presentava com a consultor i predicador d’afers religiosos. El detingut tenia antecedents per un delicte d’odi cap al col·lectiu LGTBI i per antisemitisme, pel qual ja havia estat detingut el 2021.

Després de passar a disposició judicial davant el jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Madrid, el detingut va quedar en llibertat amb la prohibició d’apropar-se a menys de 1.000 metres de la víctima; la prohibició de comunicar-s’hi; retirada del passaport; prohibició de sortir del país i d’utilitzar internet fins que hi hagi sentència ferma.