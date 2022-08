Estònia denuncia una incursió russa al seu espai aeri

Les autoritats d’Estònia han denunciat la incursió d’un helicòpter rus sobre el seu espai aeri a la regió de Koidula, en el sud del país, motiu pel qual a més ha convocat a l’ambaixador de Rússia en Tallín, Vladimir Lipaev. Segons han detallat des del govern estonià, la incursió es va produir en la nit del dimarts i l’helicòpter rus, model EL MEU-8, va romandre en espai aeri d’Estònia prop d’un minut sense les comunicacions ni el transponedor operatiu. No se saben els motius d’aquesta suposada intrusió, però el govern estonià assegura que podrien ser moviments de caràcter militar o per intimidacions.

El Ministeri d’Afers exteriors d’Estònia ha confirmat aquest dimecres que ha convocat a Lipaev per protestar per l’ocorregut i fer-li lliurament d’una nota oficial, segons recull el diari estonià Posttimees. Tot i que l’ambaixador rus no ha fet declaracions tot apunta que anirà a la trobada i suposadament es discutirà aquesta intrusió. En tot cas, però, el govern rus no ha fet comentaris sobre l’esdeveniment i tampoc ha reconegut aquesta intrusió. Pel que el kremlin respecte, no hi ha indicis de que hagi passat res estrany ni hi hagi moviment en l’espai aeri estonià. D’aquesta manera, hi ha la possibilitat de què hagi estat un error, tot i que el govern d’Estònia no creu que això sigui possible.

El president de Rússia, Vladímir Putin, durant una reunió telemàtica amb el seu govern / DPA

Més d’una intrusió el 2021

Una de les raons per les quals Estònia creu que no hi ha hagut cap error és perquè no seria la primera vegada que Rússia vulnera lleis i creua la frontera aèria d’Estònia. De fet, al llarg del passat any, avions de Rússia van violar fins a cinc ocasions l’espai aeri d’Estònia. L’última d’elles es va registrar a mitjans de any passat a la regió sud-est del territori d’Estònia. Tot i això, durant aquest 2022, enmig de la guerra que té Rússia amb Ucraïna, no hi hauria hagut cap violació a part de la que suposadament va passar aquest dimarts passat. És per això, que ara el govern estonià vol demanar explicacions a l’ambaixador rus, esperant que aclareixi els fets.