L’ONU avisa Rússia: “Bloquejar el cereal és una declaració de guerra”

El director executiu del Programa Mundial d’Aliments de la ONU, David Beasley, ha avisat Rússia que mantenir bloquejada la sortida del cereal a Ucraïna és una declaració de guerra a la seguretat alimentària arreu del món. Beasley creu que cal incrementar la pressió sobre Rússia perquè accepti desbloquejar la sortida dels aliments.

Alhora, ha fet autocrítica i ha dit que “no estic segur que estem fent tots els progressos que hauríem de fer” per aconseguir l’objectiu de desbloquejar el cereal ucraïnès. A més, alerta que no tindran prou força econòmica per a tots els projectes i que s’hauran d’establir programes que anomena prioritaris.

Compareixença davant de diferents eurodiputats

Beasley, en una compareixença davant de diversos eurodiputats, ha afirmat que es tracta de la pitjor crisi humanitària des de la Segona Guerra Mundial, ja que a la pandèmia de la covid-19 s’hi ha sumat la guerra a Ucraïna. “Quan un país que cultiva tants aliments desapareix del mercat, només pot ser una catàstrofe”, ha advertit el director executiu del Programa Mundial d’Aliments de la ONU, que ha alertat que fins a 800 milions de persones estan en risc de fam.

En aquest sentit, la crisi alimentària pot provocar la desestabilització d’alguns estats i migracions massives arreu del món. Per evitar-ho, Beasley ha instat els països rics a redoblar els esforços per evitar la fam.

El president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, en una roda de premsa / DPA

Inflació desbocada

A tota aquesta situació, s’hi ha d’afegir una inflació desbocada arreu d’occident, que ha Espanya ha provocat superar la barrera del 10% del l’IPC, a causa de factors com l’encariment de l’energia i dels aliments, i tot plegat a conseqüència de la guerra a Ucraïna. Per revertir la situació, l’executiu espanyol està prenent diferents mesures, com ara un nou impost a les empreses elèctriques o la reducció del preu del transport públic.