Un 46% dels ucraïnesos refugiats ja han tornat a casa seva segons l’ONU

Gairebé la meitat dels refugiats ucraïnesos que van fugir de la guerra des del seu començament el 24 de febrer ja ha tornat a casa seva. Així ho confirmen les dades publicades per l’Organització Internacional per les Migracions (OIM), un òrgan de l’Organització de les Nacions Unides (ONU). Per tant, dels 13 milions d’ucraïnesos que han fugit de casa seva pel conflicte armat 5,3 milions ja ha tornat al seu lloc d’origen. La majoria dels retornats, un 74%, pretén quedar-se al seu lloc d’origen ara que ha tornat.

En paral·lel, l’ONU ha informat que el 14% de la població ucraïnesa està desplaçada internament per la guerra -uns 6,3 milions de persones- el que suposa una reducció del 12% respecte al mes de maig. Un 60% dels desplaçats interns són de l’est del país, la zona més afectada per la invasió. Un 15% són del nord i un altre 11% de Kíiv.

Les zones d’Ucraïna on augmenten els desplaçats interns

La zona amb menys desplaçats és l’oest, amb un 1%. L’est i la capital són les úniques zones del país on està augmentant el nombre de desplaçats acollits. De fet, Kíiv ha duplicat els refugiats en només un mes (acull fins a 431.000 persones malgrat que ara està tornant a ser objectiu de les forces russes), mentre que a l’est hi ha fins a 1,9 milions de persones desplaçades.

Un 35% de la població que ha pogut quedar-se a casa seva assegura que un familiar pròxim ha hagut de fugir des del començaement de la guerra, que ja dura més de 150 dies. A la capital el 46% de la població ha vist marxar alguna persona propera, mentre que a l’est del país aquesta dada es queda en el 40%. A la regió central del país la xifra es frena en un 25%.