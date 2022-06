Rússia bombardeja un centre comercial ple de civils

Rússia continua la seva ofensiva contra Ucraïna quan ja s’han sobrepassat els 150 dies des que va començar la invasió. Aquest dilluns les tropes russes han bombardejat amb míssils un centre comercial de la localitat ucraïnesa de Kremenchuk causant, segons el primer balanç, dues morts. També hi ha 20 persones ferides, 9 d’elles de forma greu.

El president ucraïnès, Volodímir Zelenski, ha explicat que a l’interior d’aquest centre comercial hi havia més de mil persones, pel que les autoritats ucraïneses esperen que hi hagi moltes víctimes. Zelenski ho ha explicat per Telegram, on també ha difós imatges de les instal·lacions en flames i amb molt de fum.

Zelenski ha denunciat que Rússia ha bombardejat un enclavament sense cap mena d’interès militar. Centenars de persones intentaven “portar una vida normal” al marge del conflicte armat quan han patit l’atac amb míssils. Per ara, ha lamentat, “la quantitat de víctimes és impossible d’imaginar”.

Dues morts confirmades, però se n’esperen moltes més

Un dels membres de l’equip de govern de Zelenski, el portaveu de l’oficina presidencial, Kirilo Timoshenko, ha confirmat per ara dues morts i 20 ferits, però ha assenyalat que és un balanç provisional de víctimes, perquè hi havia moltes persones dins d’aquest centre comercial. El ministeri de l’Interior d’Ucraïna ha compartit imatges de moltes persones intentant fugir d’entre les flames en aquest centre comercial de Kremenchuk.

Rússia celebra la mort de “mercenaris estrangers”

En paral·lel, Rússia celebra que durant el cap de setmana ha “neutralitzat” dos grups de l’exèrcit ucraïnès formats per “mercenaris estrangers” a la zona de Lugansk. Catorze persones d’aquests grups han mort, el que Rússia considera una victòria. El portaveu del ministeri de Defensa de Rússia, Igor Konashenkov, ha assegurat que “les unitats russes van destruir dos grups de sabotatge i reconeixement formats per mercenaris” a prop de la refineria de petroli de Lisichansk.