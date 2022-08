Arriben 300 afganesos evacuats del règim talibà

La base aèria de Torrejón de Ardoz a Madrid ha rebut aquest dimarts l’avió que traslladava 294 excol·laboradors afganesos de l’Exèrcit i l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional. Es tracta de l’evacuació més important des de la caiguda del país a mans dels talibans, ara fa un any. L’avió ha sortit d’Islamabad (Pakistan), punt en què l’ambaixada espanyola va tramitar els bitllets i els visats. Amb aquests, són prop de 3.900 els col·laboradors que l’Estat ha tret de l’Afganistan.

Tot plegat en el primer aniversari de la presa de poder dels talibans a Afganistan. Va ser provocada per la marxa de l’exèrcit dels Estats Units, i en poques hores, arran de la mala organització i corrupció del govern afganès, els talibans van iniciar una revolució sense pràcticament oposició i en poques hores van aconseguir el poder.

Els talibans han suprimit drets

Amb el canvi de règim, s’han suprimit tot tipus de drets, des de les dones i nenes, als drets de la comunitat LGBTIQ+. Ara, les dones estan obligades a portar vel islàmic a tot el país, a no treballar i a obeir al seu home. Pel que fa a les menors, no poden anar a l’escola fins a un edat avançada. Ara fa un any també de la fugida del president d’Afganistan. Els Estats Units i l’OTAN feia més de 20 anys que estaven en territori afganès, mantenint un règim, més i menys democràtic, i lluitant contra els talibans, que havien estat destronats del poder arran de la intervenció nord-americana. Estats Units va decidir intervenir a Afganistan arran de l’11-S, i és que el país va acollir l’aleshores líder d’Al Qaeda, Ossama Bin Laden, i va ser des d’on va planejar els atacs que van acabar amb milers de morts i el final de les torres bessones.

Una imatge dels soldats espanyols a l’Afganistan/MdD

Aquests vint anys van deixar fins a 46.319 civils morts arran dels enfrontaments militars. Durant l’evacuació americana, hi imperava el caos, amb avions marxant a correcuita davant a la imminent arribada dels talibans. De fet, la majoria es van quedar allà, i van haver d’abandonar el país de forma esglaonada, ja sota el règim talibà. També hi va haver la intervenció d’Estat Islàmic pel mig, que castigava als detractors, tot i ser enemics dels talibans.

La decisió de Donald Trump

La retirada de les tropes nord-americanes va ser una de les primeres polèmiques del president dels Estats Units, Joe Biden, que acabava d’arribar al poder. Va ser notòria la improvisació, tot i que la decisió d’abandonar el país va ser de l’expresident i líder republicà Donald Trump.