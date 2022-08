Rosalía estrena el videoclip de ‘Despechá’ gravat a Mallorca

Rosalía ha estrenat el videoclip de la seva última cançó, Despechá. Rodat a Mallorca i dirigit per Mitch Ryan, amb qui l’artista catalana ja va treballar en el vídeo de Hentai, inclou imatges de com es va gravar i fragments de coreografia. Despechá és la primera proposta musical des del llançament de l’àlbum Motomami, que Rosalía està presentant aquest estiu i que, després del seu pas per diverses ciutats espanyoles, passarà per Llatinoamèrica i Amèrica del Nord abans d’acabar a Europa el 18 de desembre amb una actuació a l’Accor Arena de París.

La cantant catalana va començar a crear expectatives d’aquesta cançó estiuenca a les seves xarxes socials. Però, el gran pic d’audiència va ser quan va començar a sortir a les plataformes, la cançó es va fer viral en qüestió d’hores. Ara doncs, el seu videoclip sembla que va cap el mateix camí, ja que en tant sols un dia ja ha aconseguit més de 300.000 visites a Youtube. Amb una clara aposta per la quotidianitat, el videoclip de la cançó de la cantant mostra escenes molt normals d’una platja, en aquest cas de Mallorca, en un to relaxat i senzill. És un videoclip poc recarregat, al contrari, la cantant es fixa molt més mostrar una situació tradicional completament aplicable a qualsevol dia de platja.

Els rumors de ruptura

Rosalía i la seva parella Rauw Alejandro podrien no estar passant per un bon moment. Diverses revistes han assegurat que la cantant catalana i el seu nòvio, també cantant, haurien deixat la relació perquè suposadament Rauw Alejandro seria gai. Tot i que només són rumors, sembla que molts fans ja pensen que aquesta nova cançó està dedicada al cantant. A més, també s’ha pogut comprovar com Rosalía hauria esborrat totes les fotos amb el seu xicot d’Instagram. Tot i això, cap dels dos famosos ha confirmat ni desmentit els rumors, per tant, encara hi ha part de dubte de si s’hauria acabat la seva relació.