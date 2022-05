Rosalía i David Muñoz preparen un sandvitx inspirat en ‘Chicken Teriyaki’

Rosalía i David Muñoz formen una parella ben estranya. Què tenen en comú l’exitosa cantant catalana i el xef de DiverXO? Es podria pensar, en primer lloc, que tots dos saben què és ser coneguts internacionalment. Doncs bé, aquest cap de setmana han volgut posar els seus coneixements en comú i han publicat un vídeo que demostra que han fet una col·laboració junts. Ella és bona en la música i ell, a la cuina. I és per això que van pensar que podrien fer-se publicitat mútuament si barrejaven els seus talents en un projecte comú que ha acabat cridant molt l’atenció, efectivament. De què parlem? Del sandvitx que ha creat el xef, un plat inspirat en Chicken Teriyaki, una de les noves cançons del disc Motomami.

En el vídeo, se’ls veu a tots dos a la cuina de David Muñoz per preparar el MotoUmami. La parella de Cristina Pedroche i l’artista cuinen junts l’entrepà, inspirat en tot el que explica ella en les entrevistes: “Aquest és un Katsu Sando, un sandvitx d’inspiració japonesa que es premsa i que es fa amb un brioix bescuitat. L’hem omplert d’un pollastre teriyaki, com no podia ser d’una altra manera”, li explica el cuiner a la seva auxiliar de cuina més famosa.

Rosalía li reconeix que no és gaire bona en la cuina, fins al punt de tenir dificultats en cuinar plats molt poc elaborats: “Sempre he d’anar amb compte perquè se’m cremen tots els plats”. En el vídeo se’l veu explicant-li quins ingredients necessita, mentre ella grava l’elaboració. En una de les darreres entrevistes que va concedir la de Sant Esteve Sesrovires va confessar que li encanta la maionesa i que li posa a tots els plats. És per això que també ha volgut afegir-ne un munt en aquesta recepta, tal com demostra el vídeo. Una vegada acabat l’entrepà, ella es mostra molt emocionada en veure el resultat: “Increïble”. Finalment, la darrera escena la mostra ensenyant una part de la coreografia de la cançó de Chicken Teriyaki al xef, el que permet veure que no té molt de ritme.

David Muñoz, orgullós de col·laborar amb Rosalía

En el seu perfil d’Instagram, el cuiner ha aplaudit la col·laboració amb la cantant: “Admiro molt a Rosalía per la seva creativitat, art i talent. Rosalía és una avantguardista i el seu procés creatiu té molts punts en comú amb el meu. Passar el dia amb ella mentre cuinem creativitats i ballem entre els fogons de RavioXO ha estat absolutament inspirador”.

