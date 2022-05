Rosalía promociona una tàctica molt perillosa a dins de la sauna

Rosalía ha guanyat milions de fans gràcies a la seva música, però també a la naturalitat que mostra en els seus perfils a la xarxa. En el seu Instagram, per exemple, publica fotografies sense retocar i sense ocultar tot allò que fa. Aquesta transparència l’ha col·locat en el centre de la diana, per això, ja que ha compartit un seguit d’imatges des de dins de la sauna que han fet parlar moltíssim. En aquesta publicació de la setmana passada, es veia l’exitosa artista de Sant Esteve de Sesrovires embolicada en paper film durant una sessió de sauna.

Els fans es quedaven amb la boca oberta en veure-la amb aquest look, el que ocultava un desig: aprimar-se ràpidament. I és que sembla que s’ha posat de moda entre les famoses embolicar-se d’aquesta manera per intentar potenciar la pèrdua de pes de manera exprés. El problema? Que es tracta d’una pràctica que pot arribar a ser perillosa, tal com ha advertit un metge entrevistat a Socialité aquest cap de setmana.

Un metge, escandalitzat pel que fa Rosalía per perdre pes

Parlem del doctor Jesús Sánchez Martos, que ha parlat amb el programa de Telecinco presentat per María Patiño. Visiblement escandalitzat, ha lamentat que la catalana publiqués aquestes fotografies tan controvertides: “Aquesta és una pràctica que ha seguit per intentar aprimar-se abans d’un esdeveniment. La tècnica que fa servir Rosalía és una ximpleria gegant, encara que ella cregui que així aconseguirà aprimar-se de manera exprés. Aquesta és una nova idiotesa i una vertadera llàstima, una tàctica perillosa que no se li acut a ningú amb sentit comú… Només a Rosalía, que ho ha copiat duna altra famosa. Amb la salut no s’ha de jugar mai i amb això, ella està jugant amb la salut“.

“Aquesta senyora es pesa abans d’entrar a la sauna i després de la sauna, quan surt que pesa 400 o 500 grams menys. Ara bé, no són de greix o múscul… són de líquids i hidroelectricitats, que són fonamentals perquè funcioni bé el nostre cor i el nostre cervell. Algú que copiï aquesta tàctica pot tenir una deshidratació i un mareig. I és que embolicar-se en paper de film és una altra ximpleria sense sentit perquè impedeix que la pell respiri i, amb això, augmenta el risc de poder tenir problemes dermatològics”, prossegueix.

I el doctor va més enllà, ja que assegura que fer servir aquesta tècnica de manera habitual pot generar problemes cardiovasculars greus. Escandalitzat, aprofita l’entrevista a televisió per enviar un missatge a la cantant: “Rosalía, tens més de 20 milions de seguidors a Instagram. Respecta’ls, almenys. No pots fer aquestes coses”.

Rosalía fa una col·laboració amb el xef David Muñoz

Rosalía és una estrella mundial, d’això no queda cap mena de dubte. I, des d’aquesta posició privilegiada, aprofita per fer col·laboracions amb cantants famosos internacionalment. També és habitual veure-la acompanyada de famoses nord-americanes amb milions de fans, per exemple. L’última feina que ha fet al costat d’un personatge famós? Donar ales al xef David Muñoz per crear un sandvitx inspirat en la seva cançó Chicken Teriyaki.

La parella de Cristina Pedroche i l’artista han compartit un vídeo en el que apareixen a la cuina del restaurant del cuiner, que dedica unes paraules molt maques a la catalana: “Admiro molt a Rosalía per la seva creativitat, art i talent. Rosalía és una avantguardista i el seu procés creatiu té molts punts en comú amb el meu. Passar el dia amb ella mentre cuinem creativitats i ballem entre els fogons de RavioXO ha estat absolutament inspirador”.