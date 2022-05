Rosalía satisfà la curiositat dels fans: com li agrada el pa amb tomàquet?

Rosalía té una legió de fans molt extensa que està pendent de tots els seus moviments, els qui es mostren encantats sempre que treu nova cançó… i, també, quan fa alguna confessió personal. Els hi encanta saber-ho tot d’ella, per la qual cosa han embogit en veure que l’exitosa cantant catalana els ha permès que li fessin preguntes a través de Twitter mentre estava a bord d’un avió: “Digues-me alguna cosa que vulguis saber que encara no m’hagis preguntat”.

Com era d’esperar, les preguntes s’han multiplicat ràpidament fins al punt que, en poques hores, li han formulat gairebé 30.000 dubtes. Ella no ha tingut temps material de respondre-les totes, és clar, però sí que ha volgut satisfer la curiositat de molts d’ells.

Dime algo que quieras saber que aun no me habías preguntado — R O S A L Í A (@rosalia) May 15, 2022

Rosalía explica com li agrada el pa amb tomàquet

Moltes de les preguntes dels seus seguidors tenien a veure amb el menjar. Rosalía, sense pensar-s’ho dues vegades, responia amb sinceritat sobre els seus gustos més personals. El dubte català, en aquesta ocasió, ha tingut el pa amb tomàquet com a protagonista. Li han preguntat si li posa all o no i la resposta ha estat clara: “No, sense all“. Un altre tema controvertit afecta la pizza hawaiana, aquella en la que li afegeixen pinya. Rosalía no és gaire fan d’aquest invent: “En la meva pizza no trobaràs pinya”, ha assegurat.

I d’aquí, a reconèixer que el seu bombó preferit és el de xocolata amb llet en forma de cor i que no li agrada el te amb llet. Com a curiositat, ha lamentat que al seu xicot (l’exitós cantant Rauw Alejandro) no li agradi la maionesa tant com a ella.

Sense all — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

No😩 — R O S A L Í A (@rosalia) May 15, 2022

Els fans demanen ànims a Rosalía abans dels exàmens

La cantant també ha vist que molts fans optaven per no fer-li cap pregunta personal, sinó per demanar-li ànims abans de la temporada d’exàmens. Ha estat aquí que Rosalía ha demostrat la seva cara més divertida. “Hola, desitja’m sort en els meus exàmens si us plau”, deia una. I l’artista responia amb molta gràcia: “Ni sort ni sort, posa’t a estudiar ja”. Poc després, una altra li deia que tenia un examen l’endemà i que no recordava res del temari. El consell de la cantant de Motomami? Que es faci una xuleta.

Ni suerte ni suerte ponte a estudiar ya — R O S A L Í A (@rosalia) May 15, 2022

pic.twitter.com/xIByCUWKJO — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

La cantant ofereix consells als fans

Rosalía també ha rebut una petició especial: “Quin consell li donaries a algú que està en una posició similar a la teva el 2017? Sense discogràfica, sense gairebé diners i sense saber si tot això funcionaria”, li deien. Ella aprofitava per deixar anar un missatge molt reflexiu: “Cada persona i cada matí és diferent i el que et diré ara segurament no serà la resposta definitiva. Només puc compartir-te el que a mi em va servir que no significa el que sigui correcte. Aquestes eren coses que tenia i continuo tenint al cap. Has de tenir fe, posa tot el teu amor i concentració en cada cosa que fas encara que sigui petita. La majoria de les coses que mereixen la pena no són immediates. El pla de Déu és perfecte si entens quin és. Has de tenir paciència fins que trobis la manera en què la teva visió es faci realitat”.

Cada persona y cada camino es distinto y lo k yo te voy a decir probablemente no sea LA RESPUESTA. Solo puedo compartirte lo q a mí me sirvió q n significa q sea lo correcto 🤷‍♀️estas eran cosas q tenía y sigo teniendo en mente: pic.twitter.com/KTeqzYQ3fr — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

Rosalía va deixar anar més confessions personals

Rosalía també va respondre altres dubtes més concrets, de temes totalment diferents. Entre ells, destaca que hagi reconegut que el tatuatge que s’ha fet a les mans és dels més dolorosos que s’ha fet mai: “Va ser horrible”.

1.000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000 .000.000.000.000.000.000

Fue horrible — R O S A L Í A (@rosalia) May 16, 2022

Per una altra banda, també ha volgut ser simpàtica amb persones que optaven per enviar-li missatges macos. Una d’elles la convidava a provar l’ajuaco, un plat típic de Colòmbia. Rosalía deia que ho faria perquè està “preparada”. Poc després, s’enfrontava a un missatge sincer d’una persona que reconeixia haver estat detractor seu: “Arribo molt tard, però només volia dir-te que t’estimo molt. Sento haver-te criticat quan no coneixia la teva música. Ets una de les meves artistes preferides, gràcies per tot de debò. T’estimo moltíssim i et mereixes tot l’amor del món”, li deia. Com ha respost ella? “Tranquil·la. No passa res, carinyo. Més val tard que mai, amor de tornada”.