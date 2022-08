‘Coitus interruptus’ de Fangoria a Llívia

Les precipitacions que han caigut durant els darrers dies al Pirineu han obligat a suspendre el concert de Fangoria a Llívia (Cerdanya), amb què s’havia d’estrenar la segona edició del Cerdanya Music Festival. Des de l’organització han explicat que aquesta pluja ha inundat diverses zones de l’aparcament i que, per motius de seguretat, s’ha pres aquesta decisió. El programa conté una desena de propostes fins al pròxim 20 d’agost. Així, per aquest dijous hi ha prevista l’actuació de Sara Baras; divendres serà el torn de God Save The Queen i el d’Stay Homas, dissabte. Mentre, la Flower Cerdanya Power tancarà la setmana i a partir del 15 d’agost hi haurà Guitarricadelafuente, Kool & The Gang, Joan Dausà, Raphael, Niña Pastori i Loquillo.

El director de Concert Studio, Martín Pérez, ha lamentat a través de les xarxes socials que, després de mesos “d’il·lusió i treball”, les “inclemències meteorològiques han pogut amb el pàrquing” del recinte on havia d’inaugurar-se el festival. A més, ha assegurat que estan “desolats”, tot afegint que s’ha intentat resoldre la situació portant-hi camions de grava i aplanant el terreny. La decisió s’ha pres en el moment en què la formació musical estava ja a l’escenari preparada per fer les proves de so.

La primera aparició pública de Fangoria va ser en una festa de Halloween l’octubre del 1989, quan els seus dos membres ja havien abandonat el seu projecte anterior Alaska i Dinarama. Van signar amb Hispavox ia principis de 1991 van publicar el seu àlbum debut, Salto mortal.