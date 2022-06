L’Euroregió Pirineus Mediterrània impulsa projectes compartits entre Catalunya, les Illes Balears i la regió Occitània

L’Euroregió Pirineus-Mediterrània, entitat transfronterera en la qual formen part el govern de les Illes Balears, la Generalitat de Catalunya i la regió Occitània, ha convocat recentment una nova línia d’ajuts a projectes culturals. L’objectiu d’aquests ajuts és promoure la diversitat cultural dins de l’Euroregió i una cultura oberta a la conca mediterrània i en solidaritat amb altres territoris, particularment en suport al desenvolupament i la creació artística en totes les seves formes i en la promoció de tot el seu patrimoni.

Laura Guarch-Casa d’artistes

A la convocatòria d’enguany, amb un pressupost total d’ajuts de 125.000 euros, s’hi han presentat 14 candidatures, amb 32 associacions participants. D’aquestes, 7 estan liderades per entitats catalanes, 3 per entitats balears i 4 per entitats de la regió Occitània.

L’any passat es van seleccionar 6 projectes. Un d’ells és l’Observatori de Patrimoni Sonor Pirineus-Mediterrani, liderat per Sound Earth Legacy, amb la participació des Far Cultural de Menorca, el Museu Balear de Ciències Naturals i l’Institut Occità de Cultura Occitània, i amb la col·laboració del Parc Natural de Collserola.

Diversos artistes seleccionats realitzen enregistraments sonors de diversos espais de l’Euroregió per crear una peça musical a partir d’aquests sons naturals. El treball de Laura Guarch, té com a territoris s’Albufera de Mallorca, amb especial atenció als fenòmens migratoris d’aus, i la Serra de Tramuntana. Maties Palau se centrarà en el Parc Natural de Collserola per a crear un mapa sonor interatiu, que indicarà les zones amb major o menor contaminació acústica. I Iris Kaufmann i Alban de Tournadre, es dedicaran als fenòmens sonors vinculats a les activitats de transhumància de ramats de vaques de la zona occitana de l’Aubrac. Segons Andrea Lamount, impulsora d’aquest projecte, «es vol enregistrar i preservar la identitat sonora dels nostres territoris naturals que es veuen amenaçats per l’activitat antropogènica i el canvi climàtic, i fer-los arribar d’una manera sensorial, musical». Lamount subratlla «la importància de viure en entorns acústicament saludables, sense posar en risc la vida de les espècies, inclosa la nostra».