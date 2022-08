Els Mossos d’Esquadra ja poden actuar a tots els països de la Unió Europea

Els Mossos d’Esquadra han anunciat que ja poden actuar com a policia judicial per tota la Unió Europea (UE). “Des d’aquest agost podem realitzar investigacions a tots els països de l’espai europeu Schengen, una eina essencial per perseguir i resoldre els delictes a Catalunya”, ha apuntat la policia catalana. D’aquesta manera,els Mossos d’Esquadra poden fer investigacions, seguiments i realitzar vigilàncies transfrontereres de sospitosos i criminals als 26 països de l’espai Schengen. “És un reconeixement com a policia integral i ens situa al mateix nivell que la resta de policies europees”, han celebrat des del cos.

Un cotxe dels Mossos d’Esquadra

En un comunicat aquest diumenge, la força policial catalana ha celebrat que ja poden operar als 26 països de la Unió Europea. Es tracta d’un “salt qualitatiu” i una “reivindicació històrica” que s’ha assolit després de fer-se efectiu l’acord assolit entre la conselleria i el Ministeri d’Interior durant la tardor del 2021. “La policia de la Generalitat guanya la capacitat de poder fer producció judicial i investigacions que tenen el seu origen a Catalunya i que tenen derivades a l’estranger”, ha assenyalat en una entrevista a la cadena de ràdio catalana Rac1 el director general de Mossos, Pere Ferrer, que també ha considerat que això potenciarà totes les unitats d’investigació, tot i que no comportarà canvis en l’estructura interna.

Obrir portes a nivell internacional

Un dels objectius que té la policia catalana és poder operar de manera oficial no només dins sinó també fora de Catalunya. D’aquesta manera, els crims o delictes que puguin arribar a passar a altres llocs es podran investigar i fins i tot seguir des del cos dels Mossos d’Esquadra, sense necessitat de traslladar competències. Tal com ha apuntat Ferrer, és una bona notícia, ja que no només donarà potestat a les autoritats policials catalanes a continuar operant dins la Unió Europea, sinó que també comportarà avenços en les unitats d’investigació. Això sí, el director general de Mossos d’Esquadra també ha apuntat que aquesta decisió no comportarà canvis en els equips de manera interna sinó que es canviarà la manera de treballar.