Mossos i homofòbia

La detenció a Barcelona de dos mossos d’esquadra, investigats per diversos delictes que tindrien un component d’homofòbia, torna a posar el focus sobre el cos de la policia catalana. Un episodi d’aquestes característiques, de confirmar-se els fets, hauria de preocupar especialment les autoritats, tenint en compte els esforços que, almenys a nivell polític es fan per mostrar un respecte institucional per les minories sexuals.

Aquestes esforços, però, de vegades no acaben de fer net d’algunes pràctiques i la policia continua mantenint la presència d’individus que no respecten els valors generals que la majoria de la societat té l’ànim de posar en valor i defensar. Segons la informació que ha transcendit d’aquest cas, els agents haurien anat a detenir un home que estava causant aldarulls al barri de l’Eixample. La seva resistència hauria fet que els agents l’emmanillessin mentre l’insultaven. Després de retenir-lo l’haurien deixat al carrer al crit de “a veure si et violen”.

Cal que els fets s’investiguin de forma immediata i que els autors d’aquest presumpte tracte denigrant paguin amb les conseqüències. La policia catalana aspira a ser democràtica i per tant no es pot permetre que cap col·lectiu històricament perseguit tingui el més mínim dubte sobre la protecció sincera que han de rebre per part de les seves forces de seguretat.

Que dos policies puguin sentir-se lliures de maltractar una persona al centre de Barcelona, a la vista de moltes persones que en aquell moment podrien haver contemplat l’espectacle denigrant, és un fet enormement preocupant. Això denota que els agents se sentien impunes tot i que la seva actuació se situés fora de la llei. Aquest comportament ha de ser perseguit de forma severa i exemplar per tal que no es puguin reproduir situacions semblants.

L’homofòbia dins dels cossos policials s’ha de combatre amb tota la intensitat, més encara quan és conegut que els darrers anys s’ha produït un augment de la violència contra el col·lectiu LGBTI. Els atacs contra les minories sexuals a Catalunya no han cessat mai, per això és molt mala notícia que la policia autòctona es vegi ara embolicada en un afer d’aquestes característiques.