Illa veu l’origen de l’independentisme en una “onada de populismes”

El líder del PSC, Salvador Illa, creu que l’origen de l’independentisme català ve d’una onada de populismes en la segona dècada del segle XXI. “L’independentisme català és una manifestació de l’onada de populismes que vam tenir en la segona dècada del segle XXI i que pretenia oferir solucions màgiques a situacions complexes”, apunta.

Alhora, recrimina al president Pere Aragonès que encara no hagi convocat una “taula de partits per buscar un comú denominador” que resolgui l’afer català. “Encara no s’ha posat en marxa el diàleg entre catalans”, es queixa en una entrevista a El Periódico aquest dijous tot recordant que “ja hi ha un diàleg obert” entre el Govern i l’executiu espanyol.

De fet, l’última taula entre partits que hi va ver va ser durant la legislatura de encapçalada pel president Torra, tot coincidint amb l’inici de la taula de diàleg, quan aquest cop sí que en formava part Junts per Catalunya.

Illa considera que el sentiment independentista és menor

Per al socialista, el “punt de consens en la societat catalana” es trobarà en “la millora de l’autogovern”: “No en la secessió ni en la recentralització”. En aquest sentit, Illa assegura que el “sentiment” independentista “cada vegada és menor” entre els catalans perquè estan “experimentant un canvi de fons cap al realisme, cap a l’acceptació del principi de realitat”.

Illa i Iceta arribant al comitè federal del PSOE / EP

Enfortir Europa

Segons Illa, la “realitat” de la pandèmia i de la guerra a Ucraïna ha fet veure als catalans la “necessitat” d’enfortir Europa i Espanya “com l’única manera de defensar el nostre sistema de vida”. “Reconeixent sempre la diversitat del país”, puntualitza.

Ara bé, el líder del PSC reconeix que voldria un allunyament “més ràpid” de les tesis secessionistes, però defensa que les “situacions complexes requereixen respostes complexes” i, segons ell, fer això és un “procés lent”.