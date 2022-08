Aragonès defensa la taula de diàleg per arribar a la independència

El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, ha assegurat que “el dia en què Catalunya sigui un estat independent serà perquè prèviament hi haurà hagut una negociació amb el govern espanyol”. Ho ha dit en una entrevista amb el setmanari El Temps en què ha afirmat que la independència de Catalunya acabarà sent reconeguda per la comunitat internacional amb una taula de negociació, com ho han estat totes les independències reconegudes”. Per això, ha defensat la taula de diàleg amb l’Estat malgrat l’oposició de Junts per Catalunya a l’espai.

Aragonès inclou Junts en els pactes de la taula

Davant de les crítiques del seu soci a la Generalitat, ha assenyalat que “els acords de la taula són acords del Govern” i que el primer punt de l’acord per governar amb JxCat “és que s’obri un procés de negociació amb l’Estat”. “Hi ha una formació política que dóna suport al Govern que va decidir no participar-hi. Ho respecto, però els acords són del Govern, perquè són acords encapçalats pels dos presidents”, ha insistit. A més, ha demanat a JxCat que plantegi “alternatives amb passos concrets” al diàleg.

Pedro Sánchez rep Pere Aragonès a la Moncloa / ACN

Pel que fa a la suspensió de la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, ha defensat l’actuació del seu partit, Esquerra Republicana. Considera que Junts hauria de complir l’acord d’investidura i escollir un nou president per evitar una situació d’interinatge. Tot i això, creu que s’hauria de restaurar el càrrec de la presidenta del Parlament en cas que sigui absolta en el seu judici per presumpte fraccionament de contractes quan era directora de la Institució de les Lletres Catalanes. Aragonès considera que és un cas en el qual se’n deriven responsabilitats i són conseqüències de la gestió al capdavant d’una institució. Dit això, el president considera que l’Estat se n’ha aprofitat per debilitat l’independentisme.

Uns pressupostos de més de 3.100 milions d’euros

Preguntat pels pressupostos de l’any vinent en plena crisi energètica i inflacionista, Aragonès ha garantit que seran “molt expansius” i ha augurat que els ingressos de la Generalitat superaran els 3.100 milions d’euros. “La previsió d’ingressos del proper any és molt gran”, ha indicat, per la liquidació de les transferències de fa dos anys, que sumen prop de 2.000 milions.