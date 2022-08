Junts i ERC critiquen les actuacions de Felip VI a un acte a Colòmbia

Juan Carlos Monedero, un dels fundadors de Podemos, i representants d’ERC i Junts han criticat a Felip VI per romandre assegut en la presa de possessió de Gustavo Petro com a president de Colòmbia durant el pas de l’espasa de Simón Bolívar, la mítica arma de combat que utilitzava el denominat Llibertador en la guerra d’independència contra Espanya. Aquest acte ha portat molta cua, ja que s’ha pogut veure en un vídeo difós a les xarxes socials com el rei no aplaudia i no s’aixecava, a diferència d’altres autoritats.

Aquest dilluns Petro ha pres possessió del càrrec de president de Colòmbia, un acte que ha acabat amb polèmica davant de les actuacions de Felip VI, ja que no s’ha aixecat -com a mostra de respecte- en passar l’espasa de Bolívar, que té molt simbolisme a la guerra de l’independència contra Espanya. Segons el exdirigent de Podemos, resulta “trist” que el Rei es quedi assegut “quan tot el poble decent de Colòmbia vibra dempeus” al pas de l’espasa. “Els generals valents, encara quan són derrotats, accepte la victòria dels que els han vençut a dreta llei”, ha remarcat Moneder demanant “respecte”.

És un impresentable digne hereu de molts impresentables. Un home que ha renunciat a ser persona per ser un digne successor d’una monarquia colpista, corrupta i pro feixista. Una monarquia atorgada pels franquistes que en un estat mínimament democràtic seria jutjada! Lamentable! https://t.co/2bNRyl0OmH — Jordi Salvador Duch (@jsalvadorduch) August 8, 2022

Les conclusions d’ERC

Més contundent s’ha mostrat el diputat d’ERC en el Congrés Jordi Salvador, en un missatge de Twitter: “És un impresentable digne hereu de molts impresentables. Un home que ha renunciat a ser persona per ser un digne successor d’una monarquia colpista, corrupta i profeixista”, ha dit el parlamentari d’ERC, que titlla de “lamentable” l’episodi. També el dirigent de Junts i exconseller de la Generalitat Josep Rull ha criticat l’actitud de Felip VI a Bogotà. “Patètic. I, també, revelador”, enlletgeix el polític independentista.

Així doncs, aquest acte de Felip VI ha aixecat molta polèmica ja que l’espasa és una peça històrica que té un gran valor simbòlic per al president colombià, perquè va ser la que va robar la guerrilla M-19, a la qual va pertànyer el propi Petro, com a primer acte d’insurrecció. Quan el grup va arribar a un acord de pau amb el govern de Virgili Barco l’espasa va ser retornada i traslladada a la Cinquena de Bolívar. D’aquesta manera, no aixecar-se el seu pas és una ofensa contra Colòmbia i com diuen moltes autoritats “una falta de respecte”.