L’FBI registra la mansió de Donald Trump a Mar-a-Lago

L’FBI ha entrat aquest dilluns a registrar la mansió de l’expresident nord-americà Donald Trump al complex Mar-a-Lago a Florida per investigar el possible la tinença e documents classificats que s’hauria endut el gener del 2021 de la Casa Blanca. “La meva bonica casa Mar-a-Lago a Palm Beach, Florida, està ara mateix assetjada, aplanada i ocupada per un gran grup d’agents de l’FBI”, ha detallat Trump en un comunicat emès a través del seu comitè d’acció política, Save America .

Una persona familiaritzada amb la investigació consultada per ‘The Washington Post’ ha assegurat que els agents estarien fent una cerca autoritzada per un tribunal en relació amb la causa oberta contra l’exmandatari per suposadament haver-se endut la seva residència documents classificats després de deixar la Casa Blanca, informa l’agència Europa Press.

Trump llança acusacions de corrupció contra el Partit Demòcrata

Trump ha dit que la batuda ha estat “sense previ avís”, i ha afirmat que no era “necessària ni apropiada”. Així mateix, ha acusat el Partit Demòcrata d’armar el “sistema de Justícia” en contra seva. “Mai abans havia passat una cosa així a un president dels Estats Units. Després de treballar i cooperar amb les agències governamentals rellevants, aquesta batuda no anunciada a casa meva no és necessària ni apropiada”, ha dit a la missiva.

Donald Trump

L’expresident nord-americà també ha afirmat que l’FBI hauria obert la seva caixa forta i ha comparat l’actuació dels agents policials amb el Watergate, encara que en sentit contrari: “Aquí, a la inversa, els demòcrates han irromput a la casa del 45è president dels Estats Units”. “Tal assalt només podria tenir lloc a països del Tercer Món. Desafortunadament, els Estats Units ara s’han convertit en un d’aquests països, corruptes en un nivell mai abans vist”, ha afegit Trump.

Dubtes sobre l’actuació de Trump amb documentació sobre la presidència

Al gener, l’Administració Nacional d’Arxius i Registres va recuperar després de dos mesos 15 caixes de documents i altres articles de la residència Mar-a-Lago que, segons els funcionaris de l’ens, haurien d’haver estat lliurats quan Trump va deixar la Casa Blanca.

L’actuació de l’expresident en relació amb aquests arxius va generar dubtes sobre si hauria violat la Llei de registres presidencials, que requereix la conservació de memoràndums, cartes, notes, correus electrònics, faxos i altres comunicacions escrites relacionades amb els deures oficials d’un president, segons el diari esmentat.