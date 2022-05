Elon Musk fa possible el retorn de Trump a Twitter

El multimilionari i màxim accionista de Twitter, Elon Musk ha decidit deixar que l’expresident dels Estats Units, Donald Trump, torni a la xarxa social, després de ser expulsat pels seus comentaris quan era president del país. La decisió del cessament del compte de Trump es devia a les seves constants faltes de respecte cap a altres persones, tal com va argumentar Twitter. Ara, amb el canvi de mans de l’empresa, Musk ha titllat la decisió d'”estúpida” i ha decidit reactivar el compte de Trump.

Elon Musk està fent trontollar l’ecosistema de Twitter. D’aquesta manera i seguint amb els seus plans de controlar per complet la xarxa social, el multimilionari fundador de Tesla ha decidit començar a fer alguns canvis a la plataforma. Un dels primers -seguint amb el seu discurs de la llibertat d’expressió- ha estat tornar a activar el compte de Donald Trump: “Va ser una decisió èticament incorrecte”, ha etzibat Musk, segons ha explicat aquest dimarts l’agència de comunicació Reuters.

Donald Trump

Musk ha afegit que ha parlat amb el cofundador de Twitter Jack Dorsey, i ha assegurat que aquest ha acceptat que aquesta xarxa social no hauria de tenir vetos als usuaris, encara que infringeixin les polítiques de contingut de la companyia. “No va ser correcte prohibir Donald Trump. Crec que va ser un error”, ha declarat el conseller delegat de Tesla. “Allò no va acabar amb la veu de Trump, sinó que l’ha amplificat entre la dreta. Per això va ser una decisió moralment incorrecta i totalment estúpida”, ha reblat.

Una aposta per la llibertat d’expressió

Una de les raons principals per les quals Musk va decidir començar a intentar fer-se amb el control total de Twitter va ser la seva creença de que a la llibertat d’expressió no estava sent complerta al peu de la lletra a Twitter. D’aquesta manera, va passar un temps fent algunes piulades que donaven a entendre el seu descontent, però ningú s’hauria imaginat que acabés per comprar la xarxa social i convertint-se en el seu màxim responsable.