Les 10 persones més riques del planeta i de què treballen

Una bona idea et pot portar a la riquesa. Tot i que sembli una situació poc probable hi ha gent que ha aconseguit una fortuna per muntar algun negoci innovador o dedicar-se a un sector amb moltes oportunitats. La revista nord-americana Forbes ha fet un llistat de les persones més riques del planeta, és a dir, els bilionaris. Des de El Món, hem agafat els deu primers -que tot són homes- per veure de què treballen i, per tant, desxifrar quines feines poden inflar la butxaca d’algú.

Elons Musk

La persona més rica del planeta és el creador de Tesla, Elon Musk. Actualment, l’empresari té 219 bilions de dòlars, el que es tradueix en uns 202 bilions d’euros. Ell va crear una marca de cotxe per tal de revolucionar el vehicle elèctric i va aconseguir que la seva marca es considerés com la primera marca de cotxe únicament elèctrics “de luxe”. A més, l’empresari no ha parat aquí i també ha entrat a la cursa de l’espai amb SpaceX, ja que l’ambició del bilionari no és només dominar la terra sinó també l’espai.

Jeff Bezos

El rei de la compravenda és el sego més ric del planeta. Jeff Bezos, fundador d’Amazon és un empresari que va començar venent llibres per internet dels de garatge de casa seva. Ara, la seva fortuna arriba fins als 171 bilions de dòlars, que són uns 158 bilions d’euros. De fet, per primera vegada ha estat destronat per Musk, ja que des de 2018, Bezos havia encapçalat la llista dels més rics del planeta. Tot i que l’empresari va decidir fer un pas al costat i deixar de dirigir la seva companyia, segueix sent el major accionista i el president honorífic.

Jeff Bezos, fundador d’Amazon / EP

Bernard Arnault

Les marques de roba, bellesa i accessoris poden arribar a convertir-se en una gran font de diners i sinó que li expliquin al francès Bernard Arnault, que propietari de LVMH una companyia que té 70 marques, entre elles Louis Vuitton i Sephora. Actualment Arnault és el tercer de la llista amb un total de 158 bilions de dòlars, el que es tradueix en aproximadament 146 bilions d’euros.

Bill Gates

El gran inventor d’un dels primers programaris comercials és el quart de la llista. Bill Gates, l’inventor de Microsoft ha anat baixant posicions, però no ingressos. De fet, l’empresari acumula una riquesa de 129 bilions de dòlars, uns 119 bilions d’euros. Lluny de quedar-se només amb la seva companyia, gates també s’ha convertit en un gran inversor de renovables, ja que en més d’una ocasió ha parlat de l’importància de l’energia verda i sostenible.

Bill Gates, creador i fundador de Microsoft / EP

Warren Buffett

Tot i no sé dels més coneguts de la llista, la seva fortuna escala fins les cinquena posició. Warren Buffett sempre ha estat a l’altre costat, ja que és el propietari d’una marca d’inversió que porta el seu mateix nom. Actualment té 118 bilions de dòlars en capital, el que significa uns 109 bilions d’euros. Buffett és conegut com “l’Oracle d’Omaha”, ja que el seu fons d’inversió és un dels més prestigiosos i ha acumulat més casos d’èxit del planeta.

Larry Page

L’exdirector general d’Alphabet tampoc es queda lluny, ocupant la sisena posició del rànquing. La companyia mare de Google va estar dirigida per Page durant els anys gloriosos, fins que el director general va decidir fer un pas al costat, però conservar les seves accions i certa posició a la companyia. És per això que Page acumula una riquesa de 111 bilions de dòlars, que són uns 102 bilions d’euros.

Sergey Brin

El mateix que Page, Sergey Brin va decidir retirar-se de la presidència de la companyia Alphabet, però segueix mantenint una gran part de les accions així com la seva posició en el consell directiu de la companyia. Actualment, Brin té una riquesa acumulada de 107 bilions de dòlars, el que arriben a ser aproximadament 99 bilions d’euros.

Larry Ellison

La quantitat d’innovació que han aportat els programaris és la mateixa quantitat de diners que han pogut donar als seus creadors. És el cas de Larry Ellison, el fundador, director general i membre del consell del programari Oracle. Gràcies a l’èxit de la seva companyia, Ellison ha arribat a aconseguir un capital de 106 bilions de dòlars, uns 98 bilions d’euros.

Steve Ballmer

El sector de Microsoft també repeteix a alts càrrecs de la seva companyia en la mateixa llista. És el cas de Steve Ballmer, l’exdirector general de la companyia que va estar-hi al capdavant del 2010 al 2014. Gràcies a les seves tasques en la direcció, la seva riquesa arriba fins els 91,4 bilions de dòlars, el que es tradueix en uns 84,5 bilions d’euros.

Mukesh Ambani

El sector de l’energia, tot i que no sigui renovable sempre és una aposta segura. És el cas de Mukesh Ambani, un empresari indi que és la desena persona més rica del planeta per les seves diferents empreses a la Índia, totes relacionades amb l’energia. Actualment el magnat i bilionari té un total de 90,7 bilions de dòlars, el que són uns 83,8 bilions d’euros.