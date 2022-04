Caiguda de WhatsApp a nivell mundial

Els servidors de Whatsapp ha caigut durant la nit d’aquest dijous. La plataforma propietat de l’empresa Facebook ha tornat a experimentar problemes de connexió a nivell mundial durant més d’una hora. La causa que ha produït que aquesta aplicació de missatgeria instantània hagi deixat de funcionar encara es desconeix i no s’ha recuperat de la caiguda. Els primers problemes han començat a les 22:30 hores aproximadament i afecta diversos països d’arreu del món.

Durant el temps que els servidors estan fora de combat, els usuaris no poden intercanviar missatges a través de Whatsapp. La caiguda ràpidament s’ha viralitzat a les xarxes socials, en especial a Twitter. Per ara la companyia no ha donat explicacions ni ha fet cap comunicació oficial sobre aquesta incidència.

L’antecedent del 4 d’octubre, el dia més negre de la història de Facebook

L’empresa Facebook té un record molt negre d’una caiguda recent que va arribar a costar-los 6.600 milions de dòlars i una pèrdua d’un 5% en la borsa de Nova York. Aquesta caiguda, el 4 d’octubre del 2021, va ser molt dura perquè van fallar les tres xarxes socials de l’empresa Facebook -ara Meta-, Instagram, Facebook i Whatsapp, que van estar moltes hores sense funcionar. L’única xarxa que funcionava llavors era Twitter, el que li va venir molt bé a l’empresa que ara ostenta Elon Musk, ja que tots els usuaris es van concentrar a Twitter, on la caiguda de les tres xarxes es van fer virals.

Van caldre dos dies perquè es confirmés la causa d’aquesta gran caiguda de WhatsApp, Instagram i Facebook. Finalment Facebook va donar explicacions i va explicar que es devia a un canvi de configuració dels routers troncals que serveixen per coordinar tot el trànsit d’aquestes xarxes socials. Un primer error va provocar un efecte domino que va provocar la caiguda de tots els sistemes que administra Facebook.