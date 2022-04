Twitter llença el mecanisme de la ‘píndola enverinada’ a Elon Musk

Twitter ha posat en marxa una tècnica per deixar fora de joc a Elon Musk després que el multimilionari anuncii que es vol fer amb el control de totes les accions de la companyia. L’anomenada píndola enverinada consisteix en una iniciativa que dona la potestat als altres accionistes de la companyia a comprar més accions addicionals per tal de que el multimilionari no es faci amb el control complet de l’accionariat de la xarxa social.

En un comunicat el passat dijous, Musk anunciava la seva oferta per comprar totes les accions de la companyia. El magnat del cotxe elèctric i fundador i director general de Tesla, va oferir 40.000 milions d’euros per tenir el control complet de la xarxa social. Aquesta acció va fer baixar el valor de Twitter a la borsa, una acció que denotava que no era una operació que semblés fer-se efectiva. A més, altres accionistes de la companyia ja han anunciat que no tenen intenció de vendre les seves accions: “La quantitat no s’acosta al valor intrínsec que té la plataforma”, ha dit a Twitter el príncep Alwaleed bin Talal de l’Aràbia Saudita, que té prop del 5% del capital.

L’error de dilluns evidencia el poder de les xarxes / EP

La Junta Directiva de la companyia ha contestat amb força a Musk i ha posat en marxar la píndola enverinada, una tècnica que consisteix en donar la possibilitat als altres accionistes de comprar bons addicionals de la companyia. Una acció que privaria al multimilionari de controlar tota la xarxa social. “El Pla de Drets reduirà la probabilitat que qualsevol entitat, persona o grup obtingui el control de Twitter a través de l’acumulació de mercat obert sense pagar a tots els accionistes una prima de control adequada”, ha insistit Twitter en un comunicat.

Un multimilionari incendiari i descontent

Fa unes setmanes, Musk anunciava que comprava el 9,2% de les accions de Twitter, una xifra que equival a 73,5 milions d’accions. Amb aquesta quantitat d’accions de la companyia, l’empresari ja s’hauria convertit en l’accionista majoritari de la xarxa social. Lluny de ser una acció purament empresarial, el multimilionari ja havia incendiat les xarxes amb una enquesta que posava en dubte la llibertat d’expressió a la xarxa social.

Free speech is essential to a functioning democracy.



Do you believe Twitter rigorously adheres to this principle? — Elon Musk (@elonmusk) March 25, 2022

Així doncs, sembla que els plans de controlar Twitter no han arribat enlloc, ja que de moment, la companyia ha anunciat que seguirà tenint diferents accionistes per tal d’aconseguir fomentar la pluralitat. En aquest sentit, el comunicat de Twitter també ha afegit que “vol seguir permetent comprar bons als accionistes per diluir la quantitat que ha aconseguit Musk”. I és que, si totes els accionistes compren més accions, la posició de líder de l’accionariat que té el milionari podria trontollar.