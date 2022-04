Elon Musk fa una oferta sorpresa per comprar el 100% de Twitter

“He fet una oferta”. L’excèntric multimilionari sud-africà Elon Musk ha anunciat d’aquesta manera concisa que ha presentat una oferta per comprar el 100% de Twitter. Musk, que fa uns dies es va convertir en el principal accionista de la tecnològica després d’adquirir el 9,2% de les accions, ha comunicat a la Comissió de Borsa i Valors dels EUA (SEC, en les seves sigles angleses) que vol comprar la resta de les accions que no controla.

I made an offer https://t.co/VvreuPMeLu — Elon Musk (@elonmusk) April 14, 2022

Mitjans especialitzats dels Estats Units com The Wall Street Journal, el Finantial Times o Reuters calculen que si l’oferta de Musk prospera, l’empresari haurà de posar entre 40.000 i 43.400 milions de dòlars sobre la taula per fer-se amb tota la companyia. L’oferta del multimilionari suposa valorar cada acció en 54 dòlars, un 38% per sobre del preu al qual cotitzava la companyia el passa 1 d’abril. El fundador d’empreses com Tesla, SpaceX, Nauralink o The Boring Company va anunciar fa uns dies que volia entrar al sector de les xarxes socials.

L’amenaça de Musk

Després d’anunciar que havia comprat un 9,2% de Twitter, les accions es van revalorar un 26% i ara han pujat un 12% més només saber-se que intenta controlar la companyia. “Des que vaig fer la inversió, em vaig adonar que la companyia no prosperarà ni complirà amb el seu imperatiu social en la seva forma actual. Twitter s’ha de transformar en una empresa privada“, ha dit Musk per carta a l’actual president de la tecnològica, Bret Taylor.

“La meva oferta és la millor i última oferta que faré”, ha explicat. “Si no s’accepta, hauria de reconsiderar la meva posició com a accionista”. Amb aquestes paraules, Musk amenaça els accionistes de Twitter, que ara poden treure un gran benefici si venen les seves accions i s’arrisquen a una caiguda igual de pronunciada si l’empresari sud-africà decideix vendre la seva participació a la companyia.