Elon Musk es converteix en l’accionista majoritari de Twitter

El fundador i conseller delegat de Tesla, Elon Musk, ha comprat de manera indirecta una participació del 9,2% de Twitter, el que equival a 73,5 milions d’accions de la xarxa social. D’aquesta manera, Musk es converteix en l’accionista majoritari de la companyia, tot i que no ho fa de manera directa, sinó a través del fideïcomís Elon Musk Revocable Trust, del que ell és l’únic beneficiari.

L’operació que s’ha fet pública aquest dilluns ha costat 2.888 milions de dòlars (2.624 milions d’euros), segons ha informat la companyia en un comunicat remès a la Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les seves sigles en anglès). En el paquet s’hi inclouen 73,5 milions d’accions de Twitter que, en comparació amb els 800,6 milions que hi ha, suposen una participació per part de l’empresari a la xarxa social del 9,2%.

L’influència de Musk a Twitter

Elon Musk és un gran fan de Twitter i el seu perfil és molt actiu. De fet, utilitza la xarxa social per donar opinions polítiques i fer les seves crítiques socials, així com anunciar novetats. No és d’estrenyar doncs, que l’empresari hagi decidit comprar accions de la companyia. Tot i així la història és més rocanbulesca. La compra d’aquest paquet d’accions s’ha comunicat una setmana i mitja després que Elon Musk consultés als seus milions de seguidors a Twitter si consideraven que la xarxa social s’adhereix “rigorosament” al principi que la llibertat d’expressió és essencial per a la democràcia.

Però la consulta no es va acabar aquí. L’endemà passat del resultat de l’enquesta, on la majoria dels seus seguidors va votar pel no, Musk va preguntar si era “necessària” una nova xarxa social que complís amb aquest principi. De moment, l’empresari no ha fet declaracions sobre el tema i tampoc ha dit si té alguna cosa pensada per fer amb la xarxa social, però no sembla que sigui un moviment fortuit.