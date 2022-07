Trump insinua que es presentarà a les eleccions presidencials de 2024

L’expresident dels Estats Units Donald Trump ha assegurat que segurament es presentarà a les eleccions presidencials de 2024 després dels “bons resultats” que va treure en les dues anteriors.

“Em vaig presentar la primera vegada i vaig guanyar. Després em vaig presentar per segona vegada i ho vaig fer molt millor. Vam obtenir milions i milions de vots més. És possible que hàgim de fer-ho de nou. Hem de redreçar el nostre país i que president republicà recuperi la Casa Blanca el 2024”, ha expressat l’exlíder del partit republicà en una cimera organitzada per l’ONG Institut Polític Americà Primer (AFPI, sigles en anglès).

Trump ha visitat la capital del país, Washington, per primera vegada des que va perdre les últimes eleccions contra Joe Biden i, posteriorment, abandonar la Casa Blanca. El magnat ha fet un discurs centrat en el crim i els seus plans per la seguretat pública davant de legisladors republicans, exfuncionaris del seu gabinet, funcionaris de l’administració, donants i simpatitzants.

L’expresident dels Estats Units, Donald Trump

L’assalt al Capitoli i la influència de Rússia

L’expresident dels Estats Units també ha aprofitat els 90 minuts de discurs per assegurar que la comissió que investiga l’assalt al Capitoli només té la intenció de danyar la seva imatge per evitar que “torni a treballar” per al Partit Republicà.

“Realment volen danyar-me perquè ja no pugui tornar a treballar per a vostès, i no crec que això vagi a succeir”, ha dit Trump sobre el treball del comitè del 6 de gener. “Si em quedés a casa i m’ho prengués amb calma, la persecució de Donald Trump es detindria immediatament. Però això no és el que faré”, ha afegit.

Així mateix, l’expresident dels Estats Units ha criticat la investigació sobre la influència de Rússia en les eleccions de 2016. Segons ha dit, és “una estafa que ha sigut coberta religiosament pels mitjans”. Amb aquests motius, Trump ha argumentat que “és la persona més perseguida en la història dels Estats Units” però que això no el pararà.