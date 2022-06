Els Estats Units anuncia la major pujada de tipus d’interès en 28 anys

El Comitè Federal del Mercat Obert (FOMC) de la Reserva Federal dels Estats Units ha decidit pujar els tipus d’interès en 75 punts bàsics, fins a un rang objectiu d’entre l’1,5% i l’1,75%, tal com van informar ahir. L’objectiu és lluitar contra l’augment de la inflació.

Això suposa un increment de 25 punts superior a les a les alces de 50 punts bàsics que havia remenat el banc central americà en les últimes setmanes per a les seves pròximes reunions. La Reserva Federal, de fet, no augmentava tant els tipus d’interès des del novembre del 1994.

S’espera un tancament superior al 3%

La presidenta del Banc de la Reserva Federal de Kansas City, Esther George, ha votat per una alça de 50 punts bàsics, mentre que la resta de membres del FOMC s’ha alineat amb l’augment de 75 punts.

En el tercer mes de 2022, la majoria de membres del FOMC esperava que els tipus se situessin al tancament de 2022 entre el 1,25% i el 2%. Ara, no obstant això, tots esperen que almenys tanquin l’any per sobre del 3%. De cara l’any 2023, el consens de banquers centrals situa el preu del diner per sobre del 3,5%.

Per al 2023, s’espera un tipus d’interès s’espera més d’un 3,6%

La projecció central de l’institut emissor apunta al fet que els tipus d’interès se situaran en 2022 entre el 3,1 per cent i el 3,6 per cent, enfront del rang d’entre el 1,6 per cent i el 2,4 % estimat al març. Per l’any 2023, els banquers ho anticpien d’entre el 3,6% i el 4,1%, enfront del rang d’entre el 2,4% i el 3,1% de fa tres mesos.

Pel que fa a les previsions macroeconòmiques, ha reduït fins al 1,7% el creixement del PIB dels Estats Units l’any 2022, enfront del 2,8% estimat al març. Del seu costat, el creixement previst per a 2023 s’ha reduït en cinc dècimes, fins al 1,7%, al mateix temps que el de 2024 s’ha reduït en una dècima, fins al 1,9%.

Respecte a la desocupació, la Reserva Federal estima que el país tancarà l’any amb una taxa d’atur del 3,7%, dues dècimes més que l’estimada fa tres mesos. El 2023, la desocupació se situarà en el 3,9%, quatre dècimes més.