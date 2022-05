Loreto Inversiones preveu que la inflació toqui sostre i posiciona els seus fons després d’una gestió cauta en el primer trimestre

Després d’un primer trimestre de l’any molt complicat, Loreto Inversiones, SGIIC, S.A.O. considera que la inflació està prop de tocar sostre i que la Reserva Federal no pujarà els tipus de manera tan agressiva com descompta el mercat, mentre les carteres s’estan posicionant per a afrontar aquest nou entorn.

“Una filosofia que es reflecteix en el temps que va des de l’inici de la pandèmia, fa dos anys dels mínims marcats per la Borsa fins ara”, indica l’entitat, que recorda que segons les dades de Inverco, el seu fons Loreto Premium Renda Fixa Mixta, FI va concloure el primer trimestre en el primer decil de la seva categoria. Dos anys en què el fons gairebé duplica la rendibilitat del seu índex de referència, un 22,22%, enfront de l’11,87%.

En el cas de Loreto Premium Renda Variable Mixta, FI, aconsegueix un rendiment de 53,11% en el període, enfront del 31,98% del seu índex de referència. I Loreto Premium Global, FI obté un 47,79%, enfront del 21,66% que es revalora el seu benchmark.

Explica que aquest comportament posa de manifest “la nostra confiança en la gestió activa i la filosofia d’inversió de la casa”. Al començament de l’any Loreto Inversiones va apostar per un posicionament caut, amb durades baixes i exposició a crèdit molt reduïda, en considerar que els tipus d’interès podrien pujar més ràpidament del que descomptava el mercat, així com prudència amb la renda variable.

Aquesta estratègia ha permès que els tres fons hagin batut amb claredat als seus índexs durant el trimestre i mitigar les fortes pèrdues que s’han produït tant en renda variable com, sobretot, en la renda fixa. No obstant això, de cara als pròxims mesos, la gestora espera un entorn diferent.

“Durant el mes d’abril hem començat a incrementar durada en les nostres carteres, en considerar que estem prop que la inflació toqui sostre, amb permís del conflicte d’Ucraïna, i que la Fed no acabarà pujant els tipus de manera tan agressiva com el mercat descompta. En renda variable, la mateixa cautela, orientant les carteres cap a apostes defensives, d’una banda, i valors de qualitat amb creixement, per un altre”, va indicar José Luis García Muelas, CIO de Loreto Inversiones.