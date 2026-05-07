Els Mossos i la Generalitat han passat de no dir res sobre el fet que la policia catalana hauria espiat una assemblea de docents, en una reunió a l’Institut Pau Claris de Barcelona, a emetre un comunicat -per part de la Direcció General de la Policia- en el qual ni confirmen ni desmenteixen els fets.
Sindicats de l’àmbit educatiu, com USTEC, CGT i Intersindical, han acusat els Mossos d’enviar dues agents a la citada assemblea dimecres passat. Els docents van interpel·lar les dues presumptes policies, i aquestes van respondre que eren professores d’una escola de Santa Coloma de Gramenet. Però un professor d’aquest mateix centre va desmentir-les. Les dues dones van decidir marxar de la reunió sense oposar resistència.
Tal com ha explicat El Món, la situació viscuda ha provocat indignació entre docents i sindicats, els quals han considerat que la policia ha volgut torpedinar les vagues i vulnerar el dret de reunió.
ERC i la CUP demanen explicacions
En el comunicat de la Direcció General de la Policia, aquesta afirma que els Mossos treballen “per garantir el lliure dret de reunió i manifestació, així com la resta de drets relacionats amb aquest àmbit”. Alhora, assegura que la policia catalana du a terme les seves funcions i responsabilitats, “sempre atenent a la legislació vigent i conforme a les competències que tenen assignades”.
Tan la Direcció General de la Policia com el departament d’Interior de la Generalitat es mostren disposats a donar “totes les explicacions” als grups parlamentaris que ho sol·licitin sobre el cas. ERC i la CUP ja ho han fet.
Aquest dijous, les treballadores de les escoles bressol han iniciat una nova tongada de vagues al sector educatiu, amb un mes de protestes amb diferents concentracions arreu del país