Nou comunicat des del departament d’Interior. De fet, un comunicat oficial emès “des de la Direcció General de la Policia”, que ocupa Josep Lluís Trapero, amb què “es vol aclarir el marc legal i la finalitat de les actuacions que han generat debat públic en els darrers dies”. És a dir, en referència al descobriment d’agents dels Mossos d’Esquadra encoberts espiant en assemblees de docents. El comunicat defensa l’actuació policial com una “obligació normativa”. Un comunicat després que ERC i la CUP hagi demanat la dimissió del director Trapero.
“La Comissaria General d’Informació (CGINF) té atribuïdes per llei, concretament per l’article 109 del Decret d’estructura de la Direcció General de la Policia, funcions específiques de recollida i tractament d’informació de caràcter operatiu referida a la conflictivitat laboral i social”, comntextualitza el comunicat. “L’objectiu explícit d’aquestes funcions és poder dur a terme una valoració d’amenaces i riscos”, remarca. I conclou: “No es tracta d’una decisió discrecional del cos policial: és el compliment d’una obligació normativa”.
“Respectem els drets”
El comunicat continuat assegurant que “aquestes funcions queden recollides en l’actual decret d’estructura aprovat l’any 2023 i també constaven en l’anterior, del 2011”. Així es justiquen al·legant el temps que fa aquestes tasques la policia de la Generalitat. “Els Mossos d’Esquadra respectem i defensem el dret de reunió, el dret de vaga i la llibertat sindical com respectem la resta de drets individuals i col·lectius, i tenim l’obligació legal de garantir-los tots així com la seguretat pública”, s’autodefensen. Així, la direcció general conclou: “La nostra obligació és vetllar que aquests drets es puguin exercir de forma segura per a tothom”. El comunicat aprofita per posar-se a disposició dels grups parlamentaris per “explicar les nostres actuacions”.