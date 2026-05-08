Les presumptes infiltracions policials per part dels Mossos en les assemblees de docents ha acabat d’eixamplar l’esquerda entre el Govern i els sindicats educatius. Una esquerda a la qual s’han afegit els grups parlamentaris independentistes furguin en la ferida i hagin reclamat el cessament del director de la Policia Catalana, Josep Lluís Trapero, per aquestes infiltracions en els moviments organitzatius dels docents.
ERC i la CUP han estat les formacions parlamentàries que més han alçat la veu contra l’operació policial i han assenyalat que els fets són d'”extrema gravetat” en cas de confirmar-se. Des de la formació republicana el diputat Jordi Albert ha demanat el cap de Trapero, ja que l’han titllat de ser el “responsable polític” de l’actuació. Albert, en declaracions recollides per l’ACN, ha assegurat que “en un país democràtic aquestes accions no hi tenen cabuda” i alerta que és “inadmissible i intolerable” infiltrar policies en assemblees preparatòries de mobilitzacions docents. Per al diputat republicà l’actuació de la policia catalana i les suposades ordres de Trapero fan que es generi una “manca de confiança” en el cos dels Mossos i ha assenyalat directament Trapero, ja que és, a parer republicà, qui té les “responsabilitats” i l’ha acusat d’amagar-se. “És ell qui hauria d’estar donant la cara i no hi és”.
Des de la CUP també han mantingut els canons en posició de guerra i han demanat el cessament de Trapero. “Ha de ser cessat”, ha asseverat el diputat cupaire Xavier Pellicer, qui també ha assenyalat directament Trapero. “El responsable de l’operatiu que ha decidit infiltrar agents de la policia en assemblees de docents ha de dimitir de forma immediata”, ha assegurat. Pellicer ha denunciat que aquesta nova infiltració per part del cos de Mossos d’Esquadra no és un “fet aïllat” sinó que correspon a una “campanya d’assetjament” contra les mobilitzacions dels sectors socials i concretament contra el sector educatiu.
Pellicer, a més, ha volgut fer extensa la reclamació de responsabilitats i, juntament amb els Comuns, ha demanat que la comissió d’investigació faci comparèixer Trapero, el comissari en cap dels Mossos, Miquel Esquius, responsables d’Informació i la consellera d’Interior i ha reclamat que des del Govern donin “explicacions, disculpes, rectificacions i dimissions” al sector i la ciutadania.
Els Comuns i Junts rebaixen el to i reclamen explicacions al Govern
Qui també han collat el Govern i el president de la Generalitat, Salvador Illa, han estat els grups parlamentaris de Junts i els Comuns. Dos partits, però, que han posat aigua al vi i han rebaixat el to contra l’executiu català. Des dels Comuns han reclamat que el Govern hi hagi una “investigació efectiva” dels fets. Andrés García Berrio, diputat dels Comuns, ha assegurat que una infiltració en una assemblea sindical “traspassa totes les línies vermelles” u reclama que hi hagi un mecanisme de control dels cossos policials. “El govern ha de ser implacable davant la presència d’agents infiltrats en una assemblea sindical que està preparant vagues, mobilitzacions i estratègia de negociació amb el propi govern”, ha etzibat Berrio.
Per la seva banda, Junts ha alertat que “si es confirmen els fets, estaríem davant d’una vulneració molt greu dels drets fonamentals dels treballadors de l’educació” i reclama explicacions “immediates i clares” al Govern. La diputada Judith Toronjo ha demanat que la Conselleria d’Interior doni la cara i expliqui si va ordenar la infiltració policial. Toronjo ha assegurat que el Govern està “absolutament superat” davant del conflicte amb el sector educatiu i han registrat preguntes parlamentàries adreçades als departaments d’Interior i Educació i ha recordat que ja havia demanat compareixences de Parlon, Niubó i el president de la Generalitat, Salvador Illa.