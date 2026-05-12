Picabaralla política entre Junts per Catalunya, la CUP i ERC per la infiltracio de dues agents dels Mossos d’Esquadra en una assemblea de docents la setmana passada, i el fet que els republicans estiguin negociant els pressupostos de la Generalitat amb Salvador Illa sense que, de moment, s’hagi produït el cessament del director general de la policia catalana, Josep Lluís Trapero, tal com va demanar el president d’ERC, Oriol Junqueras.
La portaveu de Junts, Mònica Sales, ha carregat contra ERC, però també contra els Comuns, als quals ha acusat de ser “corresponsables” de les infiltracions de Mossos d’Esquadra en assemblees de docents en no trencar les negociacions amb el Govern per aprovar els pressupostos. “No entenem com amb una mà demanen cessaments i, amb l’altra, diuen que continuen negociant pressupostos com si no passés res”, ha dit Sales, en declaracions recollides per l’Agència Catalana de Notícies (ACN).
“Molt frívol”, diu la CUP
Per la seva banda, el diputat de la CUP, Xavier Pellicer, ha titllat de “molt frívol” que ERC vulgui separar les negociacions per als pressupostos del cessament de Trapero. Pellicer ha exigit republicans i Comuns “congelar immediatament” les converses per aprovar els comptes de 2026 fins que el Govern no doni una “resposta clara” a aquesta polèmica.
ERC, a través de la diputada i exconsellera Ester Capella, veu “fora de mida” que Junts acusi els republicans i els Comuns de ser “corresponsables” de les infiltracions per no trencar les converses pels pressupostos. Per a Capella, les declaracions de Junts “semblen un acudit”, i ha reiterat que per a ells que les infiltracions de les dues policies són “uns fets intolerables”.
Compareixença de Trapero i Parlon al Parlament
Aquest dimecres, està previst que Trapero i la consellera d’Interior, Núria Parlon, compareguin al Parlament per donar explicacions sobre les infiltracions. Els fets van tenir lloc dimecres de la setmana, quan dues mosses de paisà van ser descobertes pels docents van acabar marxant de l’institut Pau Claris, en el qual es feina una assemblea per preparar les vagues d’aquesta setmana.