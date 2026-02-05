La comissió d’Interior i Seguretat Pública del Parlament de Catalunya va començar aquest dimecres a fer la feina que, com a control legislatiu i de l’acció del Govern, li pertoca. Tant és així que la consellera del ram, Núria Parlon, va perdre els papers davant la reclamació de respostes per part del portaveu de la CUP, el diputat Xavier Pellicer. Parlon va comparèixer acompanyada del director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, per tal de donar explicacions sobre actuacions dels Mossos d’Esquadra, especialment pel comportament de les unitats antiavalots, en la manifestació contra la presència dels monarques espanyols a Montserrat i en les protestes per la detenció de la Flotilla de Gaza, en què es va fer servir gas pebre.
Pellicer va collar la consellera i el director general, que ja es mostraven ofesos i molestos davant les crítiques d’altres portaveus per diverses actuacions. Fins i tot la portaveu d’ERC, Laia Cañigueral, que fins ara s’havia mostrat força condescendent amb l’acció del departament, va alertar que està portat a Catalunya “quaranta anys enrera” en qüestions de seguretat i de drets. No cal dir que el portaveu de Junts, Josep Rius, també va retreure a Trapero i Parlon el seu posicionament enrocat i les seves afirmacions contundents davant les imatges que els desmentien, tant a Barcelona com a Montserrat.
Capella crida l’ordre la consellera
Però, en el torn de la CUP, a la consellera li van saltar els ploms quan Pellicer va preguntar-li si havia donat “barra lliure” als Mossos per actuar i si aquesta llibertat dels agents li havia donat el mateix president, Salvador Illa. En el mateix sentit, també va criticar la percepció que qui mana a la conselleria és el director Trapero, i no Parlon. La consellera va començar a interrompre al diputat acusant-lo de “mentir”.
La presidenta de la comissió, la veterana Ester Capella, d’ERC, va aturar Parlon i li va demanar que no interrompés el diputat cupaire. Parlon va persistir en el desacatament a la presidenta de la comissió i fent evidents escarafalls de desaprovació. Capella la va tornar a avisar. Però davant l’actitud hostil i renuent de la consellera a complir amb el mandat de la presidència de la comissió, la va cridar a l’ordre. Tot i això, Parlon va continuar i va demanar empara a la Mesa perquè “l’insultaven”. Capella va negar que ningú l’hagués insultat i li va recordar la llibertat d’expressió dels diputats tot esmentant les sentències del Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH), del Tribunal Constitucional i el Tribunal Suprem. Capella va haver de cridar “prou” per fer callar la consellera, que no només interrompia el diputat, sinó també la presidenta de la comissió.