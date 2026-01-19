Aquesta setmana el Parlament de Catalunya respirarà, metafòricament parlant, gas pebre. Aquest dimecres, l’organització Irídia encapçalarà un grup d’entitats que compareixeran al Parlament per exigir al Govern que posi fi a l’ús del gas pebre per part dels Mossos d’Esquadra. Una petició que hauran traslladat a diferents grups parlamentaris el mateix matí. La data no és casual perquè la consellera d’Interior i Seguretat Pública, Núria Parlon, i el director general de la Policia, Josep Lluís Trapero, compareixeran hores després a la comissió d’Interior de la cambra per respondre, entre altres qüestions, sobre l’ús del gas pebre per part de la policia de la Generalitat.
La roda de premsa coincideix en el temps amb dues situacions relacionades amb l’ús d’aquesta arma policial. Per una banda, arriba just després que el jutjat d’instrucció número 6 de Barcelona hagi arxivat la denúncia per l’ús del gas pebre durant les protestes en defensa de la Global Sumud Flotilla del passat mes d’octubre. I, per altra banda, hi ha la compareixença de Parlon i Trapero després que el Departament d’Interior hagi fet arribar un informe al Parlament sobre quantes vegades i en quines circumstàncies s’ha fet anar el gas pebre per part de les unitats antiavalots dels Mossos d’Esquadra en els darrers cinc anys.
Amb Illa, la renaixença del gas
Segons aquest document, lliurat al portaveu de la CUP a la comissió d’Interior, Xavier Pellicer, i al qual ha tingut accés El Món, en els darrers cinc anys els Mossos han utilitzat sis vegades el gas pebre, tècnicament definit com a “esprai OC”. Quatre d’aquestes sis vegades han estat amb l’executiu de Salvador Illa, que només fa un any i mig que presideix la Generalitat. Curiosament, va ser el dia de la seva investidura que els Mossos el van recuperar del seu arsenal després que, des de l’any 2020, només l’haguessin utilitzat una vegada. És a dir, en l’any 2025 s’ha utilitzat més vegades que entre els anys 2020 al 2024.
Comptat i debatut, des del 2020, els Mossos van utilitzar el gas durant el desallotjament de l’espai Kubo, el 30 de novembre de 2023. Així mateix, el 8 d’agost de 2024, per les manifestacions durant la investidura d’Illa i el retorn fugaç del president a l’exili, Carles Puigdemont. De fet, les víctimes van ser activistes de l’ANC que volien donar la benvinguda a Puigdemont al parc de la Ciutadella. S’afegeix a la llista l’ús el 3 i el 4 d’octubre, per les “manifestacions pro-Palestines” i per la vaga general del 15 d’octubre. En aquest cas, Interior assegura que l’ús de l’esprai va ser “motivat” per les “agressions directes rebudes durant una detenció” i per “disgregar un grup de persones violentes de la resta de manifestants”.
Aquestes cinc actuacions van comptar amb l’autorització del cap del dispositiu. Una sisena es va registrar el 2 d’abril de 2025, pels “incidents” arran de les detencions de la Font de la Pólvora, a la ciutat de Girona. En aquest cas, l’informe d’Interior sosté que es va ordenar el seu “ús per urgència del comandament del cap dels dispositius durant els fets”. En tot cas, quatre de les sis vegades que s’ha utilitzat el gas pebre han estat amb Parlon de cap de la seguretat pública de Catalunya.