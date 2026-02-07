Els Mossos d’Esquadra han fet una crida a la ciutadania per trobar els presumptes agressors de dos vigilants de Renfe, a l’Hospitalet de Llobregat. Els fets van tenir lloc la matinada el 24 de juny de l’any passat, però de moment aquestes dues persones no han estat detingudes. “Et necessitem”, destaca la policia catalana en el missatge. Un dels treballadors va estar a punt de perdre un braç.
🔴 COL·LABORACIÓ CIUTADANA— Mossos (@mossos) February 6, 2026
Estem buscant aquests dos homes. La matinada del 24/6/25 van agredir amb un matxet dos vigilants de seguretat de Renfe a la sortida de l’estació de l’Hospitalet de Llobregat.
Si els reconeixes, contacta’ns 👇
📞 607 07 43 34
📧 itpg31111@mossos.cat pic.twitter.com/McfpXwMS66
Un telèfon i un mail
“Estem buscant aquests dos homes. La matinada del 24/6/25 van agredir amb un matxet dos vigilants de seguretat de Renfe a la sortida de l’estació de l’Hospitalet de Llobregat”, diu el missatge difós per la policia catalana a través de la xarxa X. En les dues imatges, es pot reconèixer els dos homes si algú els ha vist, principalment la persona que els Mossos identifiquen com a “autor 1”.
Els Mossos han posat a disposició dels ciutadans un telèfon, el 607 07 43 34, i un correu electrònic, itpg31111@mossos.cat, perquè contactin amb el cos policial, si disposen d’informació dels presumptes agressors.
Se’ls acusa d’un delicte de lesions molt greu
Tal com explica el tuit de la policia catalana, un dels vigilants va estar a punt de perdre un braç. Els treballadors van ser agredits quan acabaven el torn per un grup de persones que els volien prendre les seves pertinences. Segons els Mossos, se’ls acusa d’un delicte de lesions molt greu.
Cada quatre dies, s’agredeix un vigilant de Rodalies a Catalunya, va publicar el Periódico el juliol passat.