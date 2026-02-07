Los Mossos d’Esquadra han hecho un llamado a la ciudadanía para encontrar a los presuntos agresores de dos vigilantes de Renfe, en l’Hospitalet de Llobregat. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 24 de junio del año pasado, pero de momento estas dos personas no han sido detenidas. «Te necesitamos», destaca la policía catalana en el mensaje. Uno de los trabajadores estuvo a punto de perder un brazo.

🔴 COL·LABORACIÓ CIUTADANA



Estem buscant aquests dos homes. La matinada del 24/6/25 van agredir amb un matxet dos vigilants de seguretat de Renfe a la sortida de l’estació de l’Hospitalet de Llobregat.



Si els reconeixes, contacta’ns 👇



📞 607 07 43 34



📧 itpg31111@mossos.cat pic.twitter.com/McfpXwMS66 — Mossos (@mossos) February 6, 2026

Un teléfono y un correo

«Estamos buscando a estos dos hombres. La madrugada del 24/6/25 agredieron con un machete a dos vigilantes de seguridad de Renfe en la salida de la estación de l’Hospitalet de Llobregat», dice el mensaje difundido por la policía catalana a través de la red X. En las dos imágenes, se puede reconocer a los dos hombres si alguien los ha visto, principalmente la persona que los Mossos identifican como «autor 1».

Imagen de archivo de dos agentes de Mossos d’Esquadra patrullando / ACN

Los Mossos han puesto a disposición de los ciudadanos un teléfono, el 607 07 43 34, y un correo electrónico, itpg31111@mossos.cat, para que contacten con el cuerpo policial, si disponen de información de los presuntos agresores.

Se les acusa de un delito de lesiones muy grave

Tal como explica el tuit de la policía catalana, uno de los vigilantes estuvo a punto de perder un brazo. Los trabajadores fueron agredidos cuando terminaban el turno por un grupo de personas que querían quitarles sus pertenencias. Según los Mossos, se les acusa de un delito de lesiones muy grave.

Cada cuatro días, se agrede a un vigilante de Rodalies en Cataluña, publicó el Periódico el julio pasado.